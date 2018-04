Commissione speciale Camera | tutti gli incarichi a M5S | Lega e FI

Molteni eletto presidente Commissione speciale : Roma, 12 apr. , AdnKronos, - Il disgelo funziona. Il deputato della Lega Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera, dopo l'accordo raggiunto da Matteo Salvini e ...

Camera : Molteni eletto presidente Commissione speciale : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il deputato della Lega Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera, dopo l’accordo raggiunto ieri da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il parlamentare comasco avrebbe ricevuto, secondo quanto viene riferito, 27 voti su 40 totali. In commissione siedono 7 deputati di Fi, 2 di Fdi, 8 della Lega, 14 di M5S, 7 del Pd e, rispettivamente, 1 di Leu e 1 del gruppo ...

Telefonata Salvini-Di Maio - scelto presidente Commissione speciale. Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? : Intorno alla Commissione speciale si continua a giocare la partita #politica in atto. La frazione di gioco che imperversa a Montecitorio in questi due giorni può essere profetica perché ci dirà ...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? Video : L'Aula della Camera ha approvato ieri l'istituzione di una Commissione speciale che avra' il compito principale di esaminare il Def e diversi provvedimenti urgenti, ma non la legge elettorale. La Commissione sara' composta da 40 parlamentari così ripartiti: 15 membri al Movimento 5 Stelle, alla #lega 8, al Pd 7, a Fi 7, a Fdi 2, al Misto 1, così come a LeU. I nomi dei componenti non si conoscono e dovranno essere presentati entro le ore 16 di ...

Intesa Salvini-Di Maio : subito Camere operative - Molteni presidente Commissione speciale : Nonostante le scintille di questi giorni, i due leader in una telefonata ribadiscono lo spirito di collaborazione - Nuova Intesa tra Luigi di Maio e Matteo Salvini. Da una nota congiunta si apprende ...