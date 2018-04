Commissione speciale Camera - tutti gli incarichi a M5S - Lega e FI : Vanno tutte a Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia le cariche all'interno dell'ufficio di presidenza della Commissione speciale della Camera. LEGGI ANCHE Governo, consultazioni bis al Quirinale ...

Molteni presidente Commissione speciale : 12.25 Dopo la convergenza sul suo nome, annunciata ieri da Lega e M5S, il leghista Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera. Per lui, si apprende, 27 voti. In commissione il M5S ha 14 componenti,la Lega 8,FI e 2 FdI. Il Pd,7 componenti, ha votato scheda bianca. In totale le bianche sarebbero 9. In commissione anche un deputato LeU e uno del Misto. Tutte a Lega, M5S e FI le cariche in ufficio di ...

Camera : Molteni eletto presidente Commissione speciale : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il deputato della Lega Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera, dopo l’accordo raggiunto ieri da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il parlamentare comasco avrebbe ricevuto, secondo quanto viene riferito, 27 voti su 40 totali. In commissione siedono 7 deputati di Fi, 2 di Fdi, 8 della Lega, 14 di M5S, 7 del Pd e, rispettivamente, 1 di Leu e 1 del gruppo ...

Telefonata Salvini-Di Maio - scelto presidente Commissione speciale. Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? : Intorno alla Commissione speciale si continua a giocare la partita #politica in atto. La frazione di gioco che imperversa a Montecitorio in questi due giorni può essere profetica perché ci dirà ...

