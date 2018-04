Come posso sapere se le mie informazioni sono state condivise con Cambridge Analytica?

Salute : ecco Come gli imballaggi alimentari possono influenzare il nostro intestino : Gli imballaggi alimentari potrebbero influenzare negativamente il modo in cui opera l’apparato digerente, secondo una nuova ricerca della Binghamton University. Gretchen Mahler, professoressa associata di bioingegneria, ha dichiarato: “Abbiamo scoperto che le nanoparticelle di ossido di zinco, in dosi rilevanti rispetto a quello che si potrebbe mangiare normalmente in un pasto o in un giorno, possono cambiare il modo in cui l’intestino assorbe i ...

Facebook - Come le leggi Usa possono frenare l’impero di Zuckerberg : Negli Stati Uniti non si è mai arrivati a una legislazione con la stessa impalcatura di quella europea, ma Facebo0k potrebbe andare a sbattere su diverse leggi e sentenze mirate indirettamente (e a volte direttamente) su un colosso da 2 miliardi di utenti...

L'ombra di Romano Prodi - terrore puro per Salvini : Come possono farlo fuori : Romano Prodi cadde - era il 27 febbraio 2008 - per un voto, quello di Clemente Mastella . Del resto, all'epoca, il centrosinistra al Senato aveva solo 9 seggi di vantaggio. E ora che si formano i ...

Sondaggisti - i 2 milioni di elettori Pd indecisi possono cambiare il voto del 4 marzo : ecco Come : Poche ore al voto, a quel 4 marzo che disegnerà il nuovo Parlamento e potrebbe restituirci un'Italia ingovernabile. E in queste ultime ore, i partiti si concentrano sull'enorme fetta di incerti ed ...

Napoli - Mertens cuore di bomber : 'Aiuto Come posso - fatelo anche voi' : 'Ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere tramite i social, ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video magari riesco ...

Test sugli animali : ecco Come si possono evitare negli studi sull'obesità : L'Università di Pisa propone un sistema per lo studio di disturbi metabolici legati all'eccesso di nutrizione senza usare cavie

“Il tuo cu**…”. Ah! Karina Cascella - ancora lei. E il trash aumenta di livello. Apriti cielo : ‘l’affronto’ non passa certo in sordina e l’opinionista - Come al solito - ha la risposta pronta. Diretta - Come un missile - certe cose non si possono dire… : Karina Cascella è ‘nata’ come opinionista a Uomini e Donne e, anche se sono passati anni da quell’esperienza, ha continuato la sua ‘missione’. Ospite praticamente fissa di Barbara D’Urso, la ex di Salvatore Angelucci commenta, spesso anche in modo colorito, la qualunque. E anche sui social network non rinuncia a dire la sua ed è su Instagram, infatti, che è andato in scena il pesante botta e risposta ...

Ecco Come i big della finanza possono bloccare la vendita di armi negli Stati Uniti : Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica federale fondata , anche, sul libero mercato e sul diritto di possedere un'arma. Era così ai tempi di Butch Cassidy e Billy The Kid, è così oggi all'...

M5S : Renzi - non gestiscono loro bilanci - Come possono governare? : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Ogni giorno di campagna elettorale che passa, dimostra che il PD è l’unica forza solida e seria di questo Paese. I Cinque Stelle non riescono a tenere il conto dei propri rimborsi o il bilancio dei propri comuni: come possono gestire il Governo Nazionale”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi. L'articolo M5S: Renzi, non gestiscono loro bilanci, come possono governare? ...

Ecco Come la realtà virtuale e aumentata possono aiutare a sviluppare il capitale umano in azienda : La realtà virtuale e aumentata possono aiutare a sviluppare il capitale umano in azienda: questo quanto emerso oggi a Napoli all’Hub Banco di Napoli Intesa- San Paolo del polo di San Giovanni dell’Università Federico II nel corso dell’evento “Virtual & Augmented Reality per un Industry Training innovativo”. Nel corso dell’evento Protom ha presentato le migliori tecnologie sul mercato per la simulazione ...