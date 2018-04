Come impedire spegnimento iPhone

chimerarevo

: @CorriereAnimali A troppi umani, come quel giudice, bisognerebbe impedire di parlare, ma dalle nove del mattino fin… - bchiappalone : @CorriereAnimali A troppi umani, come quel giudice, bisognerebbe impedire di parlare, ma dalle nove del mattino fin… - OttobreInfo : RT @savignu: Ingnoninia del giorno Se l'Europa vuole essere presa sul serio deve rispettare il diritto *assoluto* di Israele a difendersi… - MessicoMinister : RT @savignu: Ingnoninia del giorno Se l'Europa vuole essere presa sul serio deve rispettare il diritto *assoluto* di Israele a difendersi… -

(Di giovedì 12 aprile 2018)lodel nostrosi può rivelare molto utile per preservare l’integrità dei nostri dati personali. Immaginiamo ad esempio di perdere il nostro amato smartphone e che un malintenzionato lo ritrovi. Non ci penserà due volte a spegnerlo e a ripristinarlo per poterlo riutilizzare o rivenderlo. Brutta situazione, vero? Fortunatamente per noi, Apple ci mette a disposizione una comoda funzione che ci permette dilodel nostro. In questo modo, un eventuale malintenzionato non potrà spegnerlo per non essere più rintracciato. Indice Prima di iniziareloPrima di iniziare Prima di procedere con la procedura perlodello smartphone, dobbiamo prendere alcuni accorgimenti. Impostare il codice di sblocco a 6 cifre È consigliabile impostare il codice di sblocco a 6 cifre. Il codice a 4 cifre è più ...