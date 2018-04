Combattente di Hamas ucciso da raid israeliano

huffingtonpost

(Di giovedì 12 aprile 2018) Undiè statoe un altro uomo è stato gravemente ferito in seguito a unaereoa Gaza City, nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il ministero della Salute palestinese.Israele ha confermato gli attacchi, dicendo che si è trattato di rappresaglia; i combattenti dia quanto sembra sparavano a un jetche stava effettuandoa Gaza in risposta all'esplosione di ieri lungo la barriere di confine tra Israele e la Striscia. "In risposta al dispositivo esplosivo che è stato fatto detonare contro un mezzo dell'esercito, i jet da combattimento israeliani hanno colpito bersagli militari nella Striscia di Gaza", ha reso noto l'esercitoin una dichiarazione, "dopo il, una cellula terroristica ha sparato con mitragliatrici su un aereo (), senza realmente danneggiarlo. Gli aerei ...