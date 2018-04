Colpo di scena! Il Panathinaikos pronto a lasciare Eurolega per passare in FIBA Champions

Isola dei Famosi 2018/ Valeria Marini e Francesca Cipriani : Stefano De Martino anticipa il Colpo di scena! : Isola dei Famosi 2018 , anticipa zioni: ancora critiche per Alessia Marcuzzi. Stefano De Martino svela un possibile colpo di scena per Valeria Marini e Francesca Cipriani (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:50:00 GMT)

Isola dei Famosi - Colpo di scena! Rientrano tutti i naufraghi eliminati. O no? ESCLUSIVO : Clamoroso colpo di scena all' Isola dei Famosi . Per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po', la produzione ha preso la decisione che mai prima d'ora era stata presa: Alessia ...

Isola dei Famosi - Colpo di scena! Rientrano tutti i naufraghi eliminati. Ecco il vero perché ESCLUSIVO : Clamoroso colpo di scena all' Isola dei Famosi . Per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po', la produzione ha preso la decisione che mai prima d'ora era stata presa: Alessia ...

Sara - Nilufar e Lorenzo : azzerate tutto. Uomini e Donne - Colpo di scena! Prima il corteggiamento doppio - poi la dichiarazione e infine il dietrofront - ma non è finita. I fan non hanno dubbi dopo aver visto quegli strani movimenti social : “Cosa sta succedendo al trono classico” : Uomini e Donne, che al trono classico non si può mai stare tranquilli è una certezza ormai. Lo abbiamo constatato anche nell’ultima puntata, quella che ha visto Marta Pasqualato, la corteggiatrice di Nicolò Brigante, al centro delle polemiche. Tutto per una segnalazione arrivata a Gianni Sperti sulla presunta frequentazione di Marta con tale Beppe, uno studente di Medicina che, giura lei, è solo un amico che ha voluto farle uno scherzo. ...