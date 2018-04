Colpi di pistola nel rione Sanità | i raid sono due | centrata un' auto

La cantante incinta non si alza in piedi : il boss la massacra a Colpi di pistola : La pachistana Samina Sammo , conosciuta nel mondo locale dello spettacolo come Samina Sindhu , era stata invitata a proporre il suo repertorio durante una festa nel distretto di Larnaka della provincia meridionale di Sindh. La cantante 24enne, ...

Boxe - Colpi di pistola contro Floyd Mayweather : ferito un uomo della scorta : ATLANTA - Agguato a Floyd Mayweather. Momenti di paura ad Atlanta per il fuoriclasse della Boxe e la sua scorta: colpi di armi da fuoco sono stati esplosi contro i tre veicoli del gruppo che stavano ...

Boxe - Colpi di pistola contro la macchina di Floyd Mayweather! Ferita una guardia del corpo : Un bruttissimo episodio è accaduto ad Atlanta (USA) nella mattinata di ieri. Una guardia del corpo di Floyd Mayweather, grande icona della Boxe contemporanea e uno degli sportivi più ricchi al mondo, è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco proprio mentre accompagnava l’ex Campione del Mondo all’hotel Intercontinental. Secondo la polizia di Atlanta, il bodyguard è ricoverato al Grady Hospital mentre Mayweather ...

Napoli - Colpi di pistola in aria in zona lungomare : nessun ferito : Napoli, colpi di pistola in aria in zona lungomare: nessun ferito E' avvenuto in via Chiatamonte. Dopo il furto di uno scooter, sarebbe arrivata un'automobile con a bordo quattro persone e avrebbe sparato una decina di colpi. Indagano i Carabinieri Parole chiave: ...

Bergamo - rapina con duplice omicidio in una sala slot di Caravaggio : ammazzati a Colpi di pistola un uomo e una donna : Un uomo e una donna sono stati ammazzati a colpi di pistola in una sala slot di Caravaggio, in provincia di Bergamo, durante un tentativo di rapina. I malviventi sono fuggito a bordo di una Clio. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 18 lungo l’ex statale Padana Superiore, all’interno della sala Gold Cherry. Sul posto ci sono carabinieri e polizia, oltre al sostituto procuratore e al sindaco della cittadina del Bergamasco. Posti di blocco ...

Agrigento - uomo ucciso a Colpi di pistola : era stato condannato all’ergastolo : Lo hanno ammazzato in una strada di campagna con tre o quattro colpi di pistola. È stato ucciso così Angelo Carità, imprenditore agricolo di Licata, in provincia di Agrigento. L’uomo era salito in macchina in via Palma, una strada di campagna del comune agrigentino. Il killer lo ha raggiunto aprendo il fuoco e uccidendolo. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. ...

Milano - esplosi cinque Colpi di pistola contro la vetrina di un mini market : cinque colpi di pistola contro un negozio di alimentari, la sera di Pasqua, a Vittuone nel Milanese. Domenica, poco prima delle 22, due uomini a bordo di uno scooter hanno esploso cinque colpi di ...

Messico - Alberto Villani broker di Pavia ucciso a Colpi di pistola/ Ultime notizie : vivi gli altri 3 italiani : Alberto Villani, broker di Pavia ucciso in Messico con due colpi di pistola. Lasciato in un sacco con un cartello: “Sono un ladro”. La polizia al momento mantiene riserbo sull'omicidio(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:50:00 GMT)

