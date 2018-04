vanityfair

: Colore fai da te: gli errori da non commettere - Vanity - lollobrulli : Colore fai da te: gli errori da non commettere - Vanity - solongastoria : La primavera è bella . Però nelle vetrine dei negozi impazza il rosa in tutte le sue varianti di disgusto, e quest… - daisyfesta : @beckyshevchenko No beh fai bene Io prima di prenderlo ho guardato tutti i tutorial delle ragazze di colore per ve… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Gli esami non finiscono mai, soprattutto quando si parla di colorazione fai da te. Perché tutte le volte che ci si approccia al fatidico kit è un po’ come ricominciare sempre da capo: si prepara la poltiglia colorata come da istruzioni, si applica sui capelli cercando di fare del nostro meglio e poi si attende il miracolo insieme a una serie di dubbi: «Avrò coperto bene i bianchi?», «Chissà se avrò ildei capelli della modella sulla scatola?», «E se ilnon attacca?». In effetti di, quando si decide per una colorazione casalinga, se ne possonotanti. Li abbiamo analizzati uno per uno insieme a Christophe Robin, esperto colorista L’Oréal Paris. LEGGI ANCHECapelli: accendete le chiome con il color mandarino NOVE TIPICICHE SI POSSONOCON LA COLORAZIONE FAI-DA-TE Lavarsi i capelli il giorno stesso «L’ideale sarebbe fare lo shampoo ...