lostinaflashforward

: COLONY - Intervista a Sarah Wayne Callies e descrizione delle nuove guest star! - LostInAFF : COLONY - Intervista a Sarah Wayne Callies e descrizione delle nuove guest star! - zazoomblog : COLONY - Nuova key art intervista a Tory Kittles e Peter Jacobson e delle misteriose coordinate - #COLONY #Nuova… - thewaitsover : RT @zazoomnews: COLONY - Nuova key art intervista a Tory Kittles e Peter Jacobson e delle misteriose coordinate - #COLONY #Nuova #intervis… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Continuano a piovere notizie e indiscrezioni sulla nuova stagione di, in arrivo fra meno di un mese. Quest'oggi per voi abbiamo un'interessante, fatta durante la convention Walker Stalker a Chicago, e laufficialestar che vedremo nei nuovi episodi. Se siete interessati, continuate la lettura!ARTICOLI CORRELATI:- Nuova key art,a Tory Kittles e Peter Jacobson emisteriose coordinateL'attrice canadese ha parlato al magazine FanFest durante la convention dedicata all'universo di The Walking Dead.-Il trailer della stagione 3 ci mostra i Bowman in un contesto rurale. Che frase utilizzerebbe Katie per descrivere la situazione e perchè?"Oh... "casa dolce casa". Sicuramente. Sì, i Bowman sono in un posto davvero molto bello all'inizio della terza stagione."-Oh, mi piace, ma ciò non dovrebbe durare molto a ...