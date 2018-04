Coldiretti | 4 | 1 milioni gli italiani che ordinano regolarmente cibo a domicilio online

Pasquetta - Coldiretti : gita fuori porta per 11 milioni di italiani : Secondo l’analisi Coldiretti/Ixè condotta in occasione della Pasquetta, sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. Tra i piatti più gettonati nei picnic del Lunedì dell’Angelo si classificano – sottolinea la Coldiretti – lasagne, ...

Pasqua - Coldiretti : il terrorismo condiziona 12 milioni di italiani : Secondo una analisi Coldiretti/Ixe’ il terrorismo spaventa e condiziona le scelte e gli spostamenti di 12 milioni di italiani a Pasqua: appena il 2% dei connazionali – sottolinea la Coldiretti – si recherà all’estero per il poco tempo disponibile ma anche per le preoccupazioni che riguardano la sicurezza nelle principali capitali europee ed i luoghi turistici considerati piu’ sensibili. Il timore – continua la ...

Coldiretti - boom furti nelle campagne : nel mirino arnie e ulivi - bottino da 300 milioni : boom furti in campagna con 300 milioni di euro di danni in un anno. E’ quanto stima la Coldiretti in relazione alle razzie che si moltiplicano nei campi italiani, da nord a sud. Gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti (www.Coldiretti.it) – sono vittime di ogni genere di furti, dagli animali ai prodotti agricoli e attrezzature, una escalation di fenomeni criminali che colpisce e indebolisce il settore aumentando l’insicurezza su vita e ...

Pasqua - Coldiretti : “Nella Settimana Santa 400 milioni di uova a tavola” : Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la Settimana Santa. E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione dell’inizio della Settimana Santa che si conclude con la Pasqua, nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di circa dieci volte a quelle ...

Acqua - Coldiretti Puglia : negli invasi della Capitanata mancano 71 milioni di metri cubi : Nell’ultimo anno in Puglia è caduto quasi 1/3 di Acqua in meno (-30%) determinando la più grave siccità dal 1800 con drammatici effetti sull’agricoltura – sottolinea la Coldiretti – che hanno portato a una situazione in cui quasi 9 litri di pioggia su 10 vanno perduti. “Il saldo di Acqua ad oggi nei 4 invasi della Capitanata è sempre negativo. Nonostante le piogge degli ultimi giorni, mancano all’appello ...

Salute - Coldiretti : “Spesi 320 milioni in prodotti senza glutine” : In Italia si spendono 320 milioni di euro all’anno per acquistare prodotti senza glutine, non sempre per motivi legati alla Salute. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al nuovo decreto sull’assistenza ai celiaci che la cui approvazione è attesa domani in Conferenza Stato-Regioni. “Se il mercato degli alimenti senza glutine – sottolinea la Coldiretti in un comunicato – è cresciuto del 20% ...

Maltempo - Coldiretti : “Strage su 25 milioni di ulivi - è calamità” : La nuova ondata di Maltempo colpisce le campagne dove è drammatica la conta dei danni del gelo invernale che ha spaccato la corteccia, bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo dalla Puglia all’Abruzzo sino al Lazio dove le perdite in alcuni casi raggiungono il 60% della produzione e la situazione è particolarmente drammatica nella Sabina, con la richiesta del proclamazione dello stato di calamità ...

Coldiretti - dazi : lo stop alle importazioni di bourbon whiskey vale 25 milioni : Le importazioni di bourbon whiskey statunitense in Italia valgono 25 milioni di euro nel 2017, il prodotto agroalimentare piu’ colpito dalle misure di ritorsione che sta valutando l’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sull’impatto sugli italiani della guerra commerciale che si sta scatenando dopo l’annuncio dell’imposizione di dazi sull’acciaio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Insieme ad ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : i danni potrebbero toccare 100 milioni : I danni registrati in Emilia-Romagna a causa del la recente ondata di Maltempo “potrebbero raggiungere, per i raccolti agricoli, anche i 100 milioni di euro“: lo rileva la Coldiretti regionale secondo cui “sono oltre duemila le aziende agricole che hanno visto svanire le produzioni di ortaggi invernali ma anche il raccolto dei frutteti, in particolare peschi e albicocchi che, con le temperature superiori alla media del mese di ...

Maltempo - Coldiretti : “Sos verdure in Ue - 300 milioni persi in Italia” : L’ondata di freddo e gelo ha devastato le coltivazioni agricole in tutta Europa dove si sta verificando un crollo delle disponibilità per il taglio dei raccolti nelle campagne e le difficoltà di consegna nelle città a causa dei blocchi della circolazione. E’ quanto emerge da un monitoraggio degli agricoltori della Coldiretti che hanno portato nel weekend i prodotti salvati dalla neve e dal gelo nei mercati di Campagna Amica a partire ...

Coldiretti : 4 - 6 milioni di italiani costretti a mangiare in mensa - 1 su 4 le boccia : Piu’ di un italiano su quattro (26%) ritiene scarsa la qualità del cibo offerto nelle mense. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ a commento del grave caso di intossicazione dei trentacinque scolari dell’Istituto comprensivo “Pitre’ Manzoni” di Buseto Palizzolo (Tp) sul quale sono intervenuti i carabinieri dei Nas. Sono 4,6 milioni di italiani che – sottolinea la Coldiretti – sono costretti per motivi di ...