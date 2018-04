Blastingnews

: Clamoroso Buffon: 'L'arbitro è un animale' - simonasso10 : Clamoroso Buffon: 'L'arbitro è un animale' - MattyNer : @IlReDellEst ricordiamoci ancora del gol di Muntari e dell'onestà (si fa per dire) di Buffon in quella occasione. I… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Un finale internazionale molto amaro quello di Gianluigiche, dopo l'esclusione dal Mondiale, ha detto definitivamente addio al sogno di alzare al cielo la sua prima Champions League. Il campione bianconero, però, come tutti i tifosi della Vecchia Signora, non ha gradito la decisione finale del direttore di gara. Un calcio di rigore che, certamente, ha fatto e farà discutere ancora. "Non sei un uomo, sei un" Gianluigiè, da sempre, un uomo e uno sportivo vero che, senza mezzi termini, non ha mai paura di dire ciò che pensa. Insomma, una rarità nel calcio attuale, dominato da "frasi fatte" e da dichiarazioni preparate che, alla fine della fiera, risultano sempre tutte uguali. Nelle interviste post partita, infatti, troppo spesso domina la noia e, talvolta, quella strana sensazione di sapere già nel dettaglio che cosa verrà detto. Non è così per il numero uno della ...