Cina | bimbo nasce quattro anni dopo la morte dei genitori La storia di Tiantian | nato da

Napoli - bimbo non vacCinato espulso dalla materna : la famiglia chiama la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso nonostante la consegna ...

Napoli - bimbo non vacCinato espulso dalla materna : la famiglia chiama la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso...

Morbillo : bimbo morto a Catania - Asp 'potenziati ambulatori vacCinali' (2) : (AdnKronos) - Definite anche le priorità organizzative per migliorare i percorsi organizzativi e la gestione dei casi "in piena condivisione" con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, i presidi ospedalieri del territorio provinciale e le aziende ospedaliere della città. Sono p

Morbillo : bimbo morto a Catania - Asp 'potenziati ambulatori vacCinali' : Palermo, 7 apr. (AdnKronos) - Sette azioni per migliorare la risposta del sistema sanitario di fronte all’epidemia di Morbillo sul territorio. Dopo il decesso di un bimbo di 10 mesi morto ieri all'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al Morbillo e il caso della 25enne anche lei morta

Morbillo - bimbo di 10 mesi morto a Catania/ La mamma non vacCinata l'avrebbe contagiato : l'appello di Burioni : Catania, morto di Morbillo un bambino di 10 mesi: contagiato da mamma non vaccinata. Medico dell'ospedale Garibaldi, 'troppo piccolo vaccino'.

Morbillo - bimbo di 10 mesi morto a Catania/ La mamma non vacCinata l’avrebbe contagiato : l’appello di Burioni : Morbillo a Catania, morto un bambino di 10 mesi contagiato dalla mamma: il medico dell'ospedale Garibaldi, "era troppo piccolo per essere vaccinato". Complicanze cardiache hanno peggiorato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Bimbo morto di morbillo - il primario : “Infettato da un non vacCinato” : “Il tragico evento occorso al piccolo paziente, che non era nell’età da poter essere vaccinato e quindi ha contratto l’infezione da chi vaccinato non era, deve essere di monito affinché tutti capiscano che vaccinandosi, si protegge non solo se stessi ma tutta la comunità”. Lo afferma il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Centro di Catania, dopo la morte del Bimbo di 10 mesi, il quarto ...