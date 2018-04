Choc in metropolitana : 33enne uccide la figlia di un anno e la ex moglie a coltellate : I fatti sono avvenuti in mattina alla stazione metropolitana di Jungfernstieg, nella città tedesca di Amburgo. La polizia ha fermato un uomo del Niger. La pista più accreditata è quella passionale. L'arma del delitto non è ancora stata trovata.Continua a leggere

Choc a Napoli - è morta in ospedale la guardia giurata aggredita nella stazione della metropolitana : Non ce l'ha fatta Franco della Corte, la guardia giurata di 52 anni aggredita da uno sconosciuto nelle scorse settimane all'esterno della stazione metro di Piscinola. L'uomo, giunto in...