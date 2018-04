Chiuse le indagini su piazza San Carlo | la sindaca | “Sono disposizione della

Piazza S. Carlo : indagini Chiuse . Appendino riceve avviso Procura | : Concluso formalmente il procedimento sui fatti dello scorso 3 giugno in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid . La sindaca: "Resto a disposizione della magistratura, come lo ...

Piazza S. Carlo : indagini Chiuse . Appendino riceve avviso Procura : Piazza S. Carlo : indagini chiuse. Appendino riceve avviso Procura Concluso formalmente il procedimento sui fatti dello scorso 3 giugno in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid . La sindaca: "Resto a disposizione della magistratura, come lo sono sempre stata" Parole chiave: ...

Torino - incidenti piazza San Carlo : indagini Chiuse . Notificati avvisi : Torino , incidenti piazza San Carlo : indagini chiuse. Notificati avvisi La procura ha concluso formalmente il procedimento sui fatti dello scorso 3 giugno in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid . In quell’occasione 1.500 persone rimasero ferite e una donna morì dopo 12 giorni Parole ...

Torino - incidenti piazza San Carlo : indagini Chiuse . Notificati avvisi - : La procura ha concluso formalmente il procedimento sui fatti dello scorso 3 giugno in occasione della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid . In quell'occasione 1.500 persone rimasero ferite ...

Crac del Parma calcio - indagini Chiuse : in 25 rischiano il processo : Aveva risollevato il Parma dall'orlo del precipizio dopo il Crac dell'impero Tanzi, acquistandolo dall'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi. Ma in otto anni, durante i quali era riuscito tra ...

Lamezia - operazione Crisalide : Chiuse indagini per 64 - ci sono anche ex consiglieri Ruberto e Paladino : Lamezia Terme " Si apre un altro capitolo dell'inchiesta chiamata " Crisalide " che aveva portato prima a 52 fermi, tutti considerati affiliati alla cosca 'ndranghetista "Cerra " Torcasio - Gualtieri" ...

Macerata - procura frena : 'indagini non sono Chiuse - no ad una giustizia sommaria : Ci sono ancora accertamenti da fare, si attendono i risultati delle analisi del Ris di Roma, spiega il il pm che indagata sulla morte di Pamela e i fermi dei tre nigeriani ritenuti coinvolti nella ...

In migliaia alla manifestazione contro il razzismo a Macerata. Chiuse le indagini per la morte di Pamela : Nessun incidente, ma cori shock sulle Foibe. La procura di Macerata ha intanto chiuso le indagini sulla morte di Pamela Mastropietro: tre le persone fermate, tutte di nazionalità nigeriana -

Indagini Chiuse per l'omicidio di Pamela - sono tre le persone fermate : sono tutte di nazionalità nigeriana. Uno di loro cercava di scappare in Svizzera. sono indagati per omicidio oltre che per vilipendio e occultamento di cadavere -