“Chissà come hai fatto…” Veleno contro Bianca Atzei | la cantante | finalista de L’Isola

(Di giovedì 12 aprile 2018) Sempre più in alto la tensione in vista della finalissima de L’Isola dei Famosi, quella che sancirà il vincitore dell’edizione 2018, forse la più travagliata di sempre. Aperta dal “canna-gate” con successivo addio di Francesco Monte, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi è infatti proseguita a colpi di accuse, insinuazioni, liti, polemiche, ritiri e chi più ne ha più ne metta. Gli ultimi giorni prima dell’ultima puntata sembrano proseguire esattamente sulla stessa falsariga, con i naufraghi rimasti a giocare ormai a carte scoperte senza risparmiarsi veleni di ogni tipo e i vip già tornati a casa pronti a tornare volentieri a parlare del reality per contribuire a sollevare ulteriori polveroni. A finire nel mirino ultimamente pare essere sempre più spesso, lagià sicura della finale che andrà in onda il prossimo 16 aprile. ...