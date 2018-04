Chiellini | “orgoglioso della Juve | nostra partita rimarrà nella storia”

calcioweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) “Sono orgoglioso di far parte di questa squadra immensa, abbiamo fatto unachestoria del calcio e non so quanti poi riusciranno a vincere in questo modo a Madrid”. Il difensorentus Giorgiotorna con queste parole sull’eliminazione ai quarti di finale di Champions contro il Real Madrid per un contestato rigore concesso dall’arbitro nell’ultimo minuto di recupero. “Solo un folle poteva pensare di riuscire a ribaltare un 3-0 in casa del Real e noi avevamo quella sana follia dentro, ce lo eravamo detti e lo abbiamo dimostrato sul campo -aggiunge il 33enne livornese su Instagram-. Bisogna trasformare la rabbia e la delusione in positivitàper questo mese e mezzo che manca dove abbiamo ancora Scudetto e Coppa Italia da vincere. Sempre Forzantus”. (Spr/AdnKronos) L'articolo...