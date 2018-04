Chicago PD 5×20 | Una soffiata su Alvin VIDEO

ilnotiziangolo

(Di giovedì 12 aprile 2018)PD 5×20 trama e promo – Il nuovo episodio della serie crime andrà in onda sulla NBC mercoledì, 18 aprile 2018, e si intitolerà “Saved”. Anche se la trama diPD 5×20 si collegherà con l’episodio 5×21, il nuovo caso riguarderà da vicino Voight. Il promo mostra infatti il protagonista alle prese con un ritorno dal passato che complicherà di molto le indagini dell’Intelligence. Per Voight sarà essenziale riuscire a risolvere il caso, mentre Ruzek riceverà unasu. La trama diPD 5×20, fra rapimenti e misteri Voight avrà un duro colpo quando scoprirà che Helen, una ragazza del suo passato, è ritornata in città per un motivo ben preciso. Sembra infatti che sia collegata ad una serie di rapine in banca su cui l’Intelligence sta indagando e non solo. Voght si è preso cura di Helen da molti anni e non è ...