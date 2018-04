Che tempo che fa | gli ospiti di domenica 15 aprile 2018

Meteo Italia - Che tempo farà il prossimo weekend (14-15 aprile) : Dopo una settimana di tempo instabile un po’ in tutta Italia, continua l’altalena tipicamente primaverile tra bassa e alta pressione anche nel prossimo weekend. Se venerdì e sabato l’ampia depressione presente sull’Europa centro-occidentale tenderà gradualmente ad attenuarsi, nella giornata di domenica l’Italia sarà tagliata in due dal maltempo: piogge e temporali al nord-ovest; sole e temperature da inizio estate ...

Terence Hill e Lorella Cuccarini domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : Pronto sulla griglia di partenza della prima serata della domenica di Rai1 Che tempo che fa, guidato come sempre da Fabio Fazio con un nuovo carico di ospiti e di argomenti, talvolta anche difficili, ma sempre di grande interesse. Siamo in grado di anticiparvi due dei personaggi che domenica sera saranno intervistati dal padrone di casa del talk show più visto della televisione italiana. Partiamo dalla show girl Lorella Cuccarini, che ...

Maltempo : complicazioni per le ricerChe del magnate disperso sul Cervino : Un’ondata di forte Maltempo si sta abbattendo sul ghiacciaio del Piccolo Cervino in Svizzera: le condizioni meteo avverse stanno impedendo ai soccorsi di procedere con le operazioni di ricerca del magnate tedesco Karl-Erivan Haub, erede del gruppo industriale Tengelmann, disperso da sabato scorso nella zona del Cervino. Il 58enne aveva lasciato l’albergo dove alloggiava a Zermatt lo scorso sabato mattina per intraprendere ...

Ondata di maltempo nella notte - allagamenti e frane. Una provoca anChe una fuga di gas : Sarzana , La Spezia, , 12 aprile 2018 - Ondata di maltempo nella notte e superlavoro per i Vigili del Fuoco . A partire dalle 3 del mattino molte chiamate al 115 per allagamenti , principalmente nel ...

Real Madrid-Juventus tv - su Che canale vederla? Diretta gratis e in chiaro. Come seguirla in tempo reale : Questa sera (ore 20.45) si giocherà Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia dell’impresa al Santiago Bernabeu sperando di replicare quanto Realizzato dalla Roma contro il Barcellona: i Campioni d’Italia devono ribaltare il durissimo 3-0 maturato a Torino, devono dunque vincere con tre gol di scarto e l’impresa è davvero delle più complicate, serve un ...

Maltempo - alto rischio valanghe anChe in Alto Adige a causa delle intense precipitazioni in arrivo : A causa delle precipitazioni previste, aumenta sensibilmente il pericolo di valanghe in Alto Adige. Come riferisce il Servizio prevenzione valanghe della Protezione civile, il pericolo e’ “forte grado 4” nelle Valli Venosta e Passiria e sulle Dolomiti Altoatesine. Nel resto della provincia il pericolo e’ “marcato grado 3”. Gia’ oggi passo Gardena e’ stato chiuso al traffico a causa di una slavina ...

Scandalo a corte. Il principe sceglie la (bellissima) modella di Playboy. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. L’erede al trono fa coppia fissa con lei - una scelta Che sta facendo discutere : Gli ingredienti per uno Scandalo a corte ci sono tutti. Sì perché il rampollo della casa reale si è scelto una “principessa” diversa dal solito. Ha gli occhi blu intenso, i capelli castani e un viso uscito dalle pagine di un libro. Epperò c’è qualcosa che non torna e che anzi potrebbe far saltare sulla sedia più di qualche parente della casa regnante che all’etichetta ci tiene eccome. Marius Borg Høiby, figlio della principessa ...

ManChester City - Liverpool 1-2 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : ... Kloop Reti: al 3 pt Jesus, al 10 st Salah, al 32 st Firmino Ammonizioni: Mané, Ederson, Bernardo Silva, Alexander-Arnold, Firmino, Mané, Van Dijk Recupero: nessuno nel primo tempo cronaca minuto ...

ManChester City - Liverpool 1-1 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente. Segui la diretta testuale di Manchester ...

ManChester City - Liverpool 1-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : formazioni ufficiali cronaca minuto per minuto QUI Manchester City Mister Guardiola recupererà Aguero. Sarà l'argentino a guidare l'attacco, con Sterling e Sanè sugli esterni. A centrocampo De Bruyne ...

LIVE ManChester City-Liverpool - risultato in tempo reale : le formazioni ufficiali : ... Klopp lo vuole al LIVErpool Il Manchester City perde il derby con lo United e uno scommettitore cede la moglie all'amico Manchester City-LIVErpool streaming LIVE e diretta tv oggi 10/04 Napoli, ...

Governo - Di Maio : “Le forze politiChe hanno bisogno di tempo - evoluzioni in corso nel centrodestra e nel Pd” : Il prossimo giro di consultazioni “sarà l’occasione per raccontare al presidente della Repubblica i passi avanti che abbiamo fatto rispetto alle ultime consultazioni. Le forze politiche hanno bisogno di un po’ di tempo: sia nella coalizione di centrodestra sia nel Pd ci sono evoluzioni in corso, che io rispetto. Noi siamo pronti a firmare un contratto con gli italiani. Gli altri hanno bisogno di un pò di tempo e glielo daremo, ...

Nuoto - Domenico Acerenza incanta sui 400m stile libero : quarto tempo mondiale stagionale - Che sorpresa a Riccione : Prestazione superlativa di Domenico Acerenza in occasione dei Campionati Italiani 2018 di Nuoto che sono iniziati oggi a Riccione. Il lucano, infatti, ha fatto registrare un notevole 3:46.27 sui 400m stile libero: il 23enne, tesserato per il CC Napoli, non aveva precedenti su questa distanza visto che è un grande specialista di 800m e 1500m (personali di 7:57.97 e 14:58.14). L’allievo di Stefano Morini (si allena con il gruppo di Gregorio ...

La Bce interroga le banChe sulla cyber security. Nowotny : 'È tempo per una svolta nella politica monetaria' : 'L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata' e 'ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria', ha ...