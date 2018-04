Champions League | botte tra supporter del Manchester e del Liverpool Poi esplode la

Sorteggio semifinali Champions League - dove seguirlo in TV e in streaming : Ecco dove seguire il Sorteggio: ancora in gioco la Roma, unica italiana rimasta. Le altre avversarie sono Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid. L'articolo Sorteggio semifinali Champions League, dove seguirlo in TV e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Bayern Monaco - 0-0 - : highlights della partita - Champions League - quarti - : Video Bayern Monaco Siviglia , 0-0, highlights della partita valida come ritorno degli quarti di Champions league. I bavaresi volano in semifinale.

Sorteggio Champions League - semifinali : orario d’inizio e come vederlo in tv. Le possibili avversarie della Roma : Ci sono un’italiana, una tedesca, un’inglese ed una spagnola: sono Roma, Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid le quattro squadre rimaste in lizza per la conquista della Champions League di calcio. Domani a Nyon si terrà il Sorteggio degli accoppiamenti del penultimo atto verso l’assegnazione della coppa dalle grandi orecchie. Alle ore 12.00 le quattro formazioni conosceranno il proprio destino: verranno infatti abbinate, ...

Video/ Bayern Monaco (0-0) : highlights della partita (Champions League - quarti) : Video Bayern Monaco Siviglia (risultato finale 0-0): highlights della partita valida come ritorno degli quarti di finale della Champions league. I bavaresi volano in semifinale. (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:34:00 GMT)

Video/ Real Madrid Juventus (1-3) : highlights e gol della partita (Champions League - quarti) : Video Real Madrid Juventus (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita di ritorno dei quarti di Champions league. I Blancos volano in semifinale. (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:26:00 GMT)

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : i voti. Zidane VS Allegri (Champions League ritorno quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Volley - Final Four Champions League 2018 : tabellone - calendario - programma - orari e tv. Ci sono Perugia e Civitanova! : Si è delineato il tabellone della Final Four della Champions League 2018 di Volley maschile. Gli atti conclusivi della massima competizione continentale si disputeranno a Kazan (Russia) il 12-13 maggio: alla Basketball Arena si assegnerà il trofeo più ambito conteso tra le quattro squadre rimaste in corsa. Il grande favorito della vigilia è lo Zenit Kazan, organizzatore dell’evento e vincitore delle ultime tre Champions League. La ...

Volley : Champions League - la Lube vola alla Final Four : IL TABELLINO- TRENTINO DIATEC - CUCINE Lube CIVITANOVA 2-3 , 19-25, 21-25, 25-20, 27-25, 15-17, TRENTINO DIATEC: Giannelli 3, Kovacevic 11, Kozamernik 6, Teppan 4, Lanza 4, Carbonera 6, De pandis , L, ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova straripante a Trento - Juantorena e compagni volano alla Final Four! : Civitanova si è qualificata alla Final Four della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia si confermano tra le quattro grandi d’Europa per la terza volta consecutiva (nelle ultime due occasioni hanno sempre concluso al terzo posto), la sesta della storia (unico trionfo nel 2002). La Lube ha centrato l’obiettivo sconfiggendo Trento per 3-2 (25-19; 25-21; 20-25; 25-27; 17-15) nel ritorno dei quarti di ...

Champions League Real Madrid-Juventus 1-3 : il tabellino : MADRID - Tremendo finale nella notte spagnola per la Juventus e i suoi tifosi. Una partita praticamente perfetta per i bianconeri che erano stati in grado di recuperare il risultato dell'andata con la ...

