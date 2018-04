Champions Allegri ' Orgoglioso della Juve | ripartiamo da qui'

PAGELLE/ Real Madrid-Juventus (1-3) : i voti. Zidane VS Allegri (Champions League ritorno quarti) : Le PAGELLE di Real Madrid Juventus: i voti della partita che si è giocata al Santiago Bernabeu. I migliori e i peggiori della partita di ritorno dei quarti di Champions League.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:05:00 GMT)

Champions - Juve - Allegri : "Il rigore? C'era anche quello su Cuadrado a Torino" : Max Allegri ha l'amarezza dentro. E ai microfoni di Premium non lo nasconde: "Il rigore finale? È successo l'opposto di quanto successo all'andata su Cuadrado , penalty non fischiato al 93', . Mi ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol live score - ritorno quarti : Mandzukic raddoppia - Allegri ci crede! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. Si giocano Real Madrid Juventus, Bayern Siviglia (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:27:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Allegri : “Abbiamo poche possibilità - ma può succedere di tutto”. Buffon : “La mia ultima in Champions? Può darsi - ma…” : Real Madrid-Juventus, Allegri- Vigilia da big match. Massimiliano Allegri e Gigi Buffon sono intervenuti in conferenza stampa presentato il match di domani. Il primo a parlare è stato il capitano bianconero, il quale potrebbe essere di fronte alla sua ultima partita in Champions League. Buffon: “LA MIA ultima IN Champions? NON MI DEPRIME…” Gigi Buffon […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri: “Abbiamo poche ...

Real Madrid-Juventus - le probabili formazioni : ritorno quarti Champions League. Allegri senza Dybala - problemi in difesa per Zidane : Dopo il 3-0 subito all’andata davanti ai propri tifosi, la Juventus cerca l’impresa al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. Serve una clamorosa vittoria per 4-0 o una vittoria con tre reti di scarto ma segnandone sempre quattro. Una missione quasi impossibile per i bianconeri. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno degli squalificati Bentancur e soprattutto Dybala, ma rispetto ...

Juve - Allegri : "Subiamo troppi tiri. Champions? Se al 5' siamo già 0-1..." : Soffre la Juve, a sorpresa, contro l'ultima della classe, il Benevento. Soffre tanto ma poi, come sempre, vince. I tre punti arrivano, ma Massimiliano Allegri non riesce ad essere soddisfatto del ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Allegri : 'Sto bene alla Juventus. Champions? Feriti - ma...' : ROMA - 'Col benevento non possiamo assolutamente sbagliare, domani ci va messa rabbia e determinazione in modo da non concedere al Napoli di rientrare in corsa per lo scudetto. Giochiamo alle 15, ci ...

VIDEO/ Juventus-Real Madrid (0-3) : highlights e gol. Allegri : risultato bugiardo (Champions League - quarti) : VIDEO Juventus Real Madrid (0-3): highlights e gol della partita di Champions League che ha visto il trionfo degli uomini di Zidane all'Allianz Stadium di Torino.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:57:00 GMT)

Champions - Juventus Allegri 'A Cardiff abbiamo mollato - stavolta non succederà' : Sergio Ramos è il miglior difensore al mondo, lo dico io e anche la maggior parte degli addetti ai lavori, la stessa cosa vale per Cristiano Ronaldo come attaccante'. Tags Argomenti: Juventus ...

Champions League - Chiellini e Allegri in conferenza stampa : le indicazioni di formazione ed i convocati : Vigilia di Champions League, big match quello tra Juventus e Real Madrid, conferenza stampa di vigilia, presenti Chiellini e Allegri. Ecco le parole del difensore: “saremo in campo contro una delle squadre più forti al mondo. Nessuna vendetta perchè contro di loro abbiamo pure buoni ricordi. Vogliamo confermarci a grandi livelli, è sempre stimolante giocare queste sfide e confrontarti con altre big. Stimiamo i vari Ronaldo o Ramos, ma ...

Calcio - Champions League 2018 : Juventus alla prova dei Galacticos - Allegri pregusta la rivincita di Cardiff : Vendicare Cardiff e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. La Juventus si appresta a sfidare il Real Madrid all’Allianz Stadium nel match in programma martedì 3 aprile, che vedrà fronteggiarsi, nell’andata dei quarti, le due finaliste della passata edizione della Champions League. Brucia ancora in casa bianconera la disfatta che si concretizzò in un secondo tempo da incubo, quando Ronaldo e compagni misero alle corde la ...

Probabili formazioni Juventus-Real Madrid - quarti di finale Champions League : bianconeri senza Benatia e Pjanic - Allegri si affida a Barzagli : Due perni dello scacchiere di Allegri salteranno l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Benatia e Pjanic hanno rimediato un pesante cartellino giallo a Wembley e non potranno prender parte alla sfida tra la Juventus e i Galacticos. Due assenze non da poco per Allegri, che in ogni caso ha dimostrato a più riprese di saper fare di necessità virtù e leggere le partite con grande acume tattico. Il tecnico ...