Cetrioli | eccezionali ortaggi benefici e versatili in cucina

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) I, scientificamente noti come Cucumis sativus, appartenenti alla famiglia delle Cucurbitacee, sonoprovenienti dall’India. Pare che il cetriolo venisse coltivato nelle zone dell’Himalaya circa 5000 anni da. Forse la sua diffusione si deve agli Egiziani, mentre è certo che ottenne largo consenso tra Greci e Romani che lo consideravano in grado di stimolare le facoltà mentali.Si tratta del vegetale più ricco di acqua in assoluto. Ipocalorico ( 12 calorie per 100 grammi), depurativo, diuretico, è vermifugo, per cui usato come rimedio naturale contro la tenia ed i parassiti intestinali; ricco di potassio e fosforo, combatte ritenzione idrica e ipertensione, regola l’equilibrio acido/base, interviene nei processi di riparazione cellulare. Ricco di acido tartarico, è ideale per chi vuol perdere peso. Ma non è tutto. Il cetriolo abbassa i livelli di acido urico nel sangue, ...