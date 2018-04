C’era una volta Alan Ford | ma soprattutto i loro creatori | i miei amici Magnus e Max

“Lei?”. Super gossip : spunta una vip famosissima tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Tra le tante voci sulla crisi C’era anche quella di “una fan fedele e affettuosa” di lui. Ma certo - nessuno si aspettava questo nome… : Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l’estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola ‘fine’ sulla sua lunga relazione. Prima l’intervista ...

Ultimo giorno di riprese per Jennifer Morrison e C’era una volta : il cerchio si chiude - è il momento dell’addio : Tutto è pronto per l'addio. Il finale di C'era una volta è ormai alle porte e proprio domani andrà in scena l'Ultimo giorno di riprese. Jennifer Morrison ha già chiuso i conti con la storica serie ABC e ieri è tornata sul set per girare le scene che le permetteranno di dire addio al suo pubblico. Vancouver sta ospitando cast e crew per l'ultima volta e sono tanti gli attori pronti a tornare per chiudere in bellezza otto anni d'amore che hanno ...

Annunciato il ritorno di Jennifer Morrison in C’era una volta 7 - e il resto della famiglia reale? : Siamo ormai agli sgoccioli delle riprese degli ultimi episodi ed ecco arrivare l'annuncio che tutti aspettavano: Jennifer Morrison in C'era una volta 7 tornerà a vestire i panni di Emma Swan per il gran finale. Siamo ormai certi che l'ultimo episodio di questa stagione "reboot" della serie fantasy ABC ci riporterà a Storybrooke e non potevamo non ritrovare lì alcuni dei protagonisti più amati dello show. Nei giorni scorsi è stato Annunciato ...

C’era una volta al capolinea : Regina e la statua dei Charming sul set del gran finale : Sono giorni importanti questi per i fan di C'era una volta. La serie sta ormai arrivando al capolinea dopo otto anni di degno lavoro che hanno permesso al mondo cinematografico e seriale di rileggere le favole e i suoi personaggi. I live action migliori a loro dedicati sono arrivati dopo Once Upon a Time e sicuramente i fan di questi possono andare fieri nonostante lo scivolone della serie e gli ascolti sempre più bassi. Per tutti il ...

Investita e uccisa - ma al volante non C’era nessuno. Il caso ha subito fatto il giro del mondo scatenando un’infinità di polemiche per la gravità dell’accaduto. Il dito ora è puntato contro le auto autonome. Tutti i dettagli di una dinamica assurda : Qualcuno dirà che era prevedibile… Qualcun altro dirà che non doveva assolutamente accadere una cosa del genere. Purtroppo, però, prevedibile o no, il fatto è accaduto davvero e una donna è morta dopo essere stata Investita da un’auto autonoma di Uber. L’incidente, avvenuto in Arizona, spinge l’app per auto con conducente a sospendere i test delle vetture senza guidatore in corso in diverse città, fra le quali San ...

“Presto - venite a vedere”. Macabra scoperta in mezzo alla neve. L’uomo era andato a rilassarsi coi suoi amici quando - sotto le sue mani - ha sentito qualcosa di duro. Era un sacco e al suo interno C’era qualcosa di terrificante. Una storia dell’orrore (avvolta dal mistero). Aiuto (IMMAGINI MOLTO FORTI) : Di solito si va lì per pescare. Solo che l’ultima volta che qualcuno è arrivato sulle sponde di quel fiume, luogo calmo e tranquillo, di relax, è successa una cosa scioccante. È successo in Russia, nel villaggio Vladimirovka, a 30 chilometri dalla Cina. Nessuno, nell’ultimo periodo, aveva notato nulla di strano. Eppure qualcosa di orribile era successa… Sulle rive del fiume vicino a Khabarovsk, nella punta est della Russia, gli uomini con la ...

“Ottima questa torta!”. Ma quello che C’era dentro li manda all’ospedale. Una vicenda choc tutta italiana : mangiano il dolce preparato da loro figlio e finiscono al pronto soccorso - quello che scoprono i medici li lascia senza parole : Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni quella che è capitata nei pressi di Udine. Tutto inizia dopo un ricovero quantomeno sospetto di due signori, marito e moglie. Una sorta di intossicazione, o almeno è quello che sembra ma i sintomi sono curiosi così si comincia ad indagare. quello che si scoprirà poco dopo e che deve essere ancora confermato con certezza, è che il responsabile è il figlio dei due coniugi. Eh sì, perché i due ...

C’era una Volta permette di improvvisare audio-storie in stile RichardHTT e Fraffrog : C'era una Volta è un'applicazione ufficiale degli youtuber RichardHTT e Fraffrog che permette agli utenti di creare storie improvvisate prendendo spunto dalle parole casuali generate dall'app. L'app mette alla prova le capacita degli utenti di improvvisare con fantasia storie più o meno strampalate ma con un filo conduttore quantomeno valido. L'articolo C’era una Volta permette di improvvisare audio-storie in stile RichardHTT e Fraffrog è ...

La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : cast e profilo dei personaggi : Grande successo per La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata, la serie tv di Rai 1 tratta dal romanzo di Andrea Camilleri: ecco il profilo dei personaggi e il cast I racconti di Andrea Camilleri si confermano molto amati dal pubblico italiano. La prima puntata de “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” è stato un vero e proprio trionfo con 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Risultati da ...

“La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – Michele Riondino protagonista del film dal romanzo di Andrea Camilleri. : Trasmessi con record di ascolti gli scorsi lunedì i due inediti di Montalbano e in attesa di rivedere le repliche nelle prossime settimane, stasera su Raiuno va in onda il film tv tratto dai libri di Andrea Camilleri “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata“, con protagonista Michele Riondino, che ha vestito i […] L'articolo “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – ...

La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata : i personaggi : La Mossa del Cavallo - Giuseppe Lanino e Michele Riondino Michele Riondino è il protagonista de La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata, ma è un volto già caro per il pubblico di Rai 1 e per gli appassionati di Camilleri e Montalbano. Tuttavia, pur essendo l’interprete più famoso del gruppo che dà vita alla storia, non è certo l’unico, anzi il racconto in onda questa sera su Rai 1 sarà ricco di attori e personaggi. ...

La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata : Rai 1 punta ancora su Andrea Camilleri : La Mossa del Cavallo - C'era una volta Vigata “Il battito del mio cuore è un po’ accelerato. Ho deciso di mostrarvi l’altro aspetto della mia narrativa. La Mossa del Cavallo l’ho trasportato dalle parti di Vigata e Montelusa, narra di autentici fatti ri-raccontati a modo mio. Siccome è il primo dei miei romanzi storici che viene fatto in televisione, confesso di essere emozionato. Mi auguro di tutto cuore che vi ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 26 febbraio : La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Questa sera Rai 1 trasmetterà una prima tv che (soprattutto) i fan di Andrea Camilleri non si perderanno sicuramente! Il film consigliato per la serata di lunedì 26 febbraio si intitola La mossa del cavallo-C’era una volta Vigata, ed è tratto appunto dall’omonimo romanzo dell’amatissimo scrittore. Dopo il grande successo del commissario Montalbano, arriva l’ispettore Bovara, ...

“La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – Michele Riondino protagonista del film dal romanzo di Andrea Camilleri. : Trasmessi con record di ascolti gli scorsi lunedì i due inediti di Montalbano e in attesa di rivedere le repliche nelle prossime settimane, stasera su Raiuno va in onda il film tv tratto dai libri di Andrea Camilleri “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata“, con protagonista Michele Riondino, che ha vestito i […] L'articolo “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata” – ...