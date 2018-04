Centrodestra | Salvini | uniti e pronti a governare

Consultazioni - Salvini 'Centrodestra unito e contrario ad azioni in Siria. Stop a veti M5S' : Quanto all'economia aspettiamo la presentazione del Def. Su questi punti siamo disponibili a ogni confronto e dialogo'. · IL GRUPPO AUTONOMIE Ha aperto le danze il gruppo delle Autonomie del ...

Salvini si prende il Centrodestra e saluta Di Maio Video : 4 La tentazione di tornare alle urne cresce in #Matteo Salvini giorno dopo giorno. A dispetto del secondo giro di walzer delle consultazioni al Colle, il nuovo leader del #Centrodestra ha capito di ritrovarsi tra le mani un’occasione d’oro. L’ascesa inarrestabile nei sondaggi e l’incoronazione di Silvio Berlusconi storicamente restio a lasciare spazio ad altri, lo hanno convinto a fare la voce grossa per indirizzare a suo ...

Salvini avverte : il Centrodestra è pronto a governare anche da solo : 'Noi vogliamo dialogare con tutti, tranne il Pd - dice il leader della Lega - Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto dove penso potremo vincere oppure ci facciamo carico noi della situazione' -

Consultazioni bis - Gelmini (FI) e Meloni (FdI) : “A Mattarella chiederemo incarico per Centrodestra e Salvini” : “Domani chiederemo al capo dello Stato Mattarella l’incarico per il centrodestra e per Matteo Salvini“. Così, dalla Camera dei deputati, il capogruppo di Forza Italia Mariastella Gelmini. Parole alle quali si è accodata poco dopo anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Domani chiederemo l’incarico, non prescindiamo da un centrodestra unito. Salvini? Non si brucerà, non vogliamo gettarlo in un ...

Governo - Salvini : Centrodestra pronto ad andare da solo : È l'extrema ratio, ma l'ipotesi è in piedi. 'Il Movimento 5 Stelle deve smetterla di porre metti e di mettersi su un piedistallo, altrimenti vuol dire che non ha voglia di governare. Ma questo per noi ...

CONSULTAZIONI - GIOVEDÌ E VENERDÌ DA MATTARELLA/ Quirinale - Governo Centrodestra-M5s? Di Maio “Salvini decida” : CONSULTAZIONI Quirinale GIOVEDÌ e VENERDÌ: MATTARELLA vede subito Centrodestra, M5s e Pd, il giorno dopo Fico, Casellati e Napolitano. Trame e scenari verso il Governo: sfida Salvini-Meloni(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:24:00 GMT)

Salvini 'Di Maio Se mi chiama - rispondo'. La replica 'Con tutto il Centrodestra non faremo nulla' : ROMA - Dopo lo scontro a distanza e lo scambio di insulti ieri con Luigi Di Maio , oggi Matteo Salvini prova a riannodare i fili del dialogo: 'Se mi chiama rispondo, è buona educazione. Io non l'ho ...

Salvini : "Ci sono il 51% di possibilità di fare governo tra Centrodestra e Cinquestelle" : Prosegue la fase di stallo tra le forze politiche. L'ago della bilancia è sempre il Movimento 5 Stelle, stretto tra la Lega e il PD. Di Maio e i suoi non vorrebbero andare al governo insieme ad un centrodestra compatto e per questo hanno nuovamente teso una mano al Partito Democratico, al momento diviso tra chi vorrebbe discutere e gli oltranzisti dell'opposizione a tutti i costi.È chiaro che, senza una svolta, la prospettiva al momento è ...

Di Maio : “Incontrare Salvini? Solo se non si parla di Berlusconi. Il Centrodestra non esiste” : In un'intervista concessa al Fatto Quotidiano, Luigi Di Maio torna a parlare di un ipotetico accordo di governo con la Lega: "Se dobbiamo farlo per dirci Berlusconi sì, Berlusconi no, non serve. Io non voglio far saltare il tavolo, né con Lega né con il Pd. E voglio agevolare il lavoro del presidente della Repubblica nel trovare una maggioranza. Ma dobbiamo arrivare agli incontri con le condizioni giuste".Continua a leggere

Salvini : «Governo Centrodestra e 5 Stelle». Di Maio lo gela : «Mai l’ammucchiata» : Il leader parla di una possibilità al 51 per cento di poter stare insieme, ma il leader pentastellato si rifiuta categoricamente anche solo di pensarci

Luigi Di Maio respinge la richiesta di incontro di Matteo Salvini : "Finché parla da leader del Centrodestra mancano le condizioni per sedersi al tavolo" : "A queste condizioni, nessun incontro è possibile". Luigi Di Maio ha fatto un breve giro di ricognizione fra i suoi. Confronto che ha dato esito pressoché unanime: la proposta di Matteo Salvini di sedersi attorno a un tavolo, rimanendo tali le clausole d'ingaggio, è irricevibile.La linea era già stata decisa domenica, dopo il comunicato partorito ad Arcore nel quale i tre leader del centrodestra avevano ribadito ...

Meloni : Salvini spieghi a Di Maio che Centrodestra non si divide : Roma, 9 apr. , askanews, 'Quello che conta è il comunicato al termine dell'incontro ad Arcore. Abbiamo concordato che spetta al centrodestra formare il governo. Di Maio se ne faccia una ragione. ...

