Centro fiduciario Carige - tutti assolti

ilsecoloxix

: RT @LiguriaNotizie: Processo Berneschi bis: assolta la moglie e i vertici del Centro fiduciario dei vip - WTrumpy : RT @LiguriaNotizie: Processo Berneschi bis: assolta la moglie e i vertici del Centro fiduciario dei vip - LiguriaNotizie : Processo Berneschi bis: assolta la moglie e i vertici del Centro fiduciario dei vip - infoiteconomia : Carige, c'è l'assoluzione per gli ex vertici del centro fiduciario -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il processo è quello relativo al ramo della banca che si occupava di investimenti finanziari per “clienti vip”. Fra loro non c’era Giovanni Berneschi, uscito di scena per intervenuta prescrizione