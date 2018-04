huffingtonpost

: C'è un modo 'infallibile' per scoprire se la persona che abbiamo accanto è incline al tradimento - HuffPostItalia : C'è un modo 'infallibile' per scoprire se la persona che abbiamo accanto è incline al tradimento - borntolovebike : Spagna-Italia Semplice ed infallibile modo per far bestemmiare gli italiani - Makael71 : Tendere le mani al proprio destino è un modo infallibile per addolcirne i rigori. VMS -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Per i gelosi cronici non c'è attenuante che tenga: ogni minimo gesto "fuori posto" può essere interpretato come un segnale di un possibile tradimento. Una recente ricerca, pubblicata sul "Journal oflity and Social Psychology" può, però, dare ragione ad alcuni di loro: ci sarebbero dei campanelli d'allarme da non sottovalutare e che potrebbero essere la spia di un partner propenso alle scappatelle. Uno tra tutti è il più banale, eppure - a detta degli studiosi - il più attendibile: se il compagno/a si gira a guardare gli altri, mentre è in compagnia della fidanzata o del fidanzato, potrebbe essere poco fedele.I ricercatori della Florida State University in Tallahassee hanno seguito 113 coppie appena sposate, eterosessuali, nell'arco di tre anni e mezzo, e hanno analizzato due componenti: il distacco, ovvero quell'istinto che ...