C' è chi dovrà attendere i 71 anni per poter andare in pensione

Heynckes : "Il Siviglia dovrà rischiare - il Bayern giocherà come sempre" : "Noi abbiamo il nostro stile di gioco e la nostra strategia, quindi giocheremo come sempre facciamo in casa"

M5s - tra i parlamentari al Sum#02 : “Governo? chiediamo responsabilità” - “Qualcuno dovrà sbloccare il proprio no” : Non solo Di Maio al Sum#02 – Capire il futuro. Sono tanti gli eletti del Movimento 5 stelle, parlamentari e senatori, che hanno voluto partecipare all’evento di Ivrea organizzato dall’associazione Gianroberto Casaleggio (presieduta dal figlio Davide). “Gianroberto Casaleggio? Lui aveva ipotizzato un futuro senza destra e sinistra e noi, oggi, rispettiamo nei fatti quello che diciamo” dice Stefano Buffagni, deputato ...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...

Prima di entrare nella royal family - Meghan Markle dovrà inchinarsi anche di fronte a Kate : L'inchino non è solo un gesto gentile: nella famiglia reale inglese si combatte una vera e propria guerra a colpi di riverenze. E Meghan Markle, futura moglie del principe Harry, non verrà di certo esonerata. L'ex attrice dovrà ben presto attenersi al rigido protocollo reale: ma davanti a chi dovrà flettere il suo ginocchio? Stando a quanto riportato dal giornalista Christopher Wilson, tanto per cominciare Markle ...

Ah però! Francesco Monte e Paola Di Benedetto - succede subito dopo Verissimo. Da Silvia Toffanin i due ex naufraghi si sono trattenuti. Poi - però - lasciato il salotto tv… chi aveva anche il minimo dubbio su di loro dovrà ricredersi : A Verissimo è andata in scena l’intervista di Paola Di Benedetto, poi raggiunta a sorpresa da Francesco Monte. I due ex naufraghi si sono ricongiunti da pochissimo e, per la prima volta e insieme, hanno raccontato a Silvia Toffanin della storia d’amore sbocciata ma subito messa in stand by in Honduras. Il flirt era appena nato quando lui, travolto dal canna-gate, ha deciso di abbandonare il reality. Lei, invece, ha resistito ...

Rom - anch’io ho paura se Salvini va al governo. chi è diverso dovrà lottare : Mi manca ancora il fiato dopo i risultati del 4 marzo. Ma cerco di tornare a respirare. I programmi dei vincitori cambiano molto il quadro e mi riferisco in particolare a quello della Lega che non fa presagire cose molto buone per chi come i rom e i sinti sono stati a lungo oggetto di campagne d’odio, insieme con immigrati e musulmani. Immagino anche i sorrisi compiaciuti dei miei “estimatori” sul blog. Ma non sono preoccupata tanto per questo ...

chi è l'artista turca che dovrà farsi 3 anni di carcere per un dipinto. L'omaggio di Bansky : Pur cronaca. Difesa che ha ribadito in un tweet, ora scomparso: ' Ho ricevuto una condanna di due anni e 10 mesi solo perché ho dipinto bandiere turche su edifici distrutti. Ma è stato il governo a ...

“Con Loredana finisce così…”. Al Bano scioglie la matassa. Il triangolo pericoloso con l’ex moglie Romina Power ha creato il caos. La Lecciso è scappata di casa - poi è tornata e adesso : “Dovrà bere dall’amaro calice”. Le carte si mischiano : L’amore tra Al Bano e Romina Power si dai suoi esordi è sempre stato su tutte le copertine. Il ragazzo meridionale che si è fatto da solo e la ricca americana scapestrata, nessuno ci credeva, ma la loro storia è stato un sogno. Poi tutto si è infranto, la scomparsa della prima figlia Ylenia è stato un colpo durissimo. Ma la vita continua e il leone di Cellino Sanmarco come sappiamo ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso con ...

Francesca Fioretti - chi è la fidanzata di Astori/ La moglie di Storari : "Dovrai essere forte per due" : Francesca Fioretti, chi è la compagna di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto per attacco cardiaco. Le ultime notizie: condoglianze di Alessia Marcuzzi e Martina Colombari

Renzi : chiunque dovrà passare dal Pd. Meglio all’opposizione : Il segretario dem chiude la campagna a Firenze: Grillo fa schifo e Di Maio ci ha insultati e ora chiede voti? Comunque vada resterò fino al 2021

Bizzarrie del Campidoglio : agli assente per neve permesso pagato. Ma chi c'era ed è uscito prima dovrà recuperare le ore : Anche questa è Roma. Chi lunedì non è potuto andare a lavorare per l'abbondante nevicata non perderà un centesimo in busta paga. Il Campidoglio ha deciso che i propri dipendenti che sono rimasti a casa - uno su 4 ha dato forfait, secondo i sindacati - potranno usufruire di un congedo retribuito. Tuttavia chi ha sfidato le intemperie e si è regolarmente presentato alla scrivania, ma è arrivato in ritardo ...

CSt : chi non completa servizio militare dovrà pagare tassa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista : cosa è successo in studio. Uomini e Donne - chi pensava a uno scherzo si dovrà ricredere. La storica opinionista ora siede sulla poltrona rossa - ma è il ‘dove’ a lasciare un po’ sorpresi : Alla fine è diventato ufficiale: Tina Cipollari è la nuova tronista. L’annuncio era stato dato direttamente in puntata, qualche giorno fa, con la stessa Tina che aveva spiegato di accettare corteggiatori dai 50 agli 80 anni. Maria De Filippi, è ovvio, aveva colto subito la palla al balzo: ”Dobbiamo fare un appello. Tu, Tina, sei tornata single. Chi vuole venirti a corteggiare, noi lo accoglieremo”. E difatti, a ...

Marchisio - Sturaro - Khedira : la Juve dovrà rivoluzionare il centrocampo : La Juve è abituata a programmare. Ci riesce generalmente molto bene, a volte alla perfezione: basti pensare alla forza e alla completezza del reparto offensivo, uno dei migliori al mondo per qualità, quantità e varietà degli interpreti. Fatica però, ormai da qualche tempo, a muoversi sul mercato dei centrocampisti. Il caso Witsel è stato il più clamoroso insuccesso , o forse la ...