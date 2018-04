Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S

affaritaliani

(Di giovedì 12 aprile 2018)Di, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in unad’pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: mancano al momento struttura e personale, investire in startup innovative è molto rischioso, garantire un credito a tassi agevolati alle Pmi può bloccare il processo di selezione naturale che ha consentito di vederne migliorata la solidità patrimoniale strutturale. Mentre ricreare una “Iri4.0” delle reti, ipotesi che piace molto a tutto il mondo politico, finirebbe con l’uccidere la concorrenza nel settore, ...