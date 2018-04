Catena Facebook su Judith Carmona e 229 missionari cristiani condannati a morte | nuova

Bufala su Maria Antonietta Santomarco o emergenza reale : la verità sulla Catena Facebook : Sta girando moltissimo in queste ore una nuova catena Facebook riguardante una certa Maria Antonietta Santomarco, con quest'ultima che si troverebbe in grave pericolo di vita. Il messaggio in questione ci avverte dell'urgenza, affermando che in queste sia necessario sangue 0 negativo per la donna, ricoverata a Nuoro con gravi emorragie. Il pericolo sarebbe sorto in quanto a Nuoro ed Olbia avrebbero terminato le sacche di gruppo 0 ...

SPILLO/ La Catena pronta a mandare in tilt Google - Amazon - Facebook & Co. : Negli ultimi anni è sempre più cresciuto il ruolo e il valore dei cosiddetti Big Data. Se però non aumentano i consumi rischiano una brutta fine. MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 08:07:00 GMT)SPILLO/ L'inutile guerra dei dazi per l'economia, di M. ArtibaniSPY FINANZA/ L'impasse da risolvere per i mercati, di M. Bottarelli