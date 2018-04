Catania | il vigile del fuoco indagato per l' esplosione deve anche pagare le spese legali

Catania : Coro Teatro Bellini a funerali Vigile del fuoco : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – Il Teatro Massimo Bellini partecipa al lutto e al cordoglio delle famiglie delle vittime e dell’intera città, “scossa per la tragica esplosione di via Sacchero”. In Cattedrale per l’ultimo saluto a Dario Ambiamonte, il pompiere 39enne rimasto ucciso il 2 marzo durante l’intervento di soccorso, ci sarà una delegazione del Coro che eseguirà l’Ave Verum Corpus K 618 di ...

Trapani - oggi funerali solenni per Giorgio Grammatico - vigile del fuoco morto a Catania : Si terranno oggi i funerali di Giorgio Grammatico, il vigile del fuoco di Erice morto in un'esplosione per una fuga di gas nel centro di Catania. Il funerale sarà alle ore 16.00, in forma solenne, nel ...

Tragedia di Catania : la vita di un vigile del fuoco vale solo 3.400 euro : I vigili del fuoco italiani non sono coperti dall'assicurazione Inail per gli infortuni sul lavoro. L'Usb: "Chiediamo che il governo convochi urgentemente le parti affinché si lavori immediatamente sull’acquisizione del diritto INAIL per tutti i vigili del fuoco".Continua a leggere

Catania - comandante Vigile visita feriti : 12.29 Sgomento a Catania per l'esplosione che ieri sera ha causato la morte di 2 vigili del fuoco,del titolare di un'officina di biciclette e il ferimento di 2 pompieri, a seguito di una fuga di gas. Il comandante dei Vigili del Fuoco,Giomi,è arrivato in città per esprimere il proprio dolore ai familiari delle vittime e per visitare i feriti, uno dei quali si è aggravato.I Vigili escludono che la deflagrazione sia avvenuta per l'intervento dei ...

Esplosione Catania : si aggravano condizioni di un vigile del fuoco : 1/14 Foto Andrea Di Grazia/LaPresse ...

Esplosione a Catania - il racconto del vigile del fuoco illeso : “La scena è stata drammatica. Non la dimenticherò mai” : 1/8 ...