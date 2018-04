Castelluccio | via al “centro commerciale” Deltaplano Ecomostro o opportunità per i

fanpage

: Sisma: altre demolizioni a Castelluccio - TrgMedia : Sisma: altre demolizioni a Castelluccio - CamoscioSibilla : Fioritura di Castelluccio e Via Lattea... - CamoscioSibilla : Fioritura di Castelluccio e Via Lattea... -

(Di giovedì 12 aprile 2018) A, in uno dei paesaggi più suggestivi del mondo, la Regione Umbria ha iniziato la costruzione del "", un "villaggio commerciale" a pochi metri dal Pian Grande, dove all'inizio dell'estate esplode la fioritura dei campi di lenticchie. Per la Regione Umbria sarà un'occasione di rilancio per i terremotati, ma le organizzazioni ambientaliste mettono in guardia: "Così si distrugge uno dei luoghi più belli del pianeta".