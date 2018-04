Caso Skripal | Opac conferma la tesi di Londra | “Ex spia e figlia avvelenati da agente

ilfattoquotidiano

: Caso Skripal, Yulia rifiuta assistenza ambasciata russa in Gb #gb - MediasetTgcom24 : Caso Skripal, Yulia rifiuta assistenza ambasciata russa in Gb #gb - rusembitaly : Il Ministero degli esteri ????: Lo scopo delle 'fake news' di sabato da #Douma è quello di sviare l'attenzione dell'o… - AndreaMsg71 : RT @CesareSacchetti: Macron ha le prove sul presunto attacco chimico in Siria. Sono le stesse del caso Skripal che gli ha dato Theresa May… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) È unnervino “del tipo degli agenti novichok” studiati dall’ex Urss quello che ha avvelenato l’exrussa Sergeye laYulia il 4 marzo a Salisbury, in Inghilterra. Are ladel governo britannico, che nelle scorse settimane aveva attribuito la responsabilità al Cremlino, è l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (). “I risultati dell’analisi condotta dai laboratori incaricati dall’” hanno “to le scoperte del Regno Unito in quanto a identità dell’chimico tossico usato a Salisbury“, ha affermato l’organizzazione in una nota, sottolineando la “grande purezza” e “l’assenza quasi completa d’impurità” della sostanza, che però non viene indicata per nome. L’ha diffuso un estratto delle sue conclusioni sulla base dei risultati degli accertamenti ...