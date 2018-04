Caso Di Battista-Berlusconi | il senso tragico delle parole usate a vanvera

Alessandro Di Battista si difende sul "Caso rendiconti". Le Iene mettono sul sito il servizio della discordia : "In questi 5 anni ho restituito 220 mila euro di stipendio. Tutti i deputati M5s fanno questo e oggi si assiste ad un attacco sui rendiconti da chi si prende i vitalizi e non restituisce nulla perché un paio di deputati non hanno ancora restituito mi sembra un paese alla rovescia." Lo afferma Alessandro Di Battista a Che tempo che fa su Rai 1, difendendosi dalle accuse rivolte a M5s sulla gestione non corretta della restituzione di parte ...