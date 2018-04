Casalesi | sotto chiave l?impero di Zagaria ?in Romania | arrestati 2 fratelli

Nicola Cosentino torna libero dopo 4 anni Condannato a 25 anni in quattro processi ‘Ex sottosegretario referente dei Casalesi’ : Nicola Cosentino torna in libertà. L’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi nonché coordinatore regionale campano di Forza Italia, originario di Casal di Principe (Caserta), ha trascorso gli ultimi quattro anni in regime di carcerazione preventiva e ai domiciliari. La decisione è stata presa dalla sesta sezione della Corte d’Appello di Napoli, su richiesta degli avvocati Stefano Montone e Agostino De Caro. Resta a carico ...