Carlotta Benusiglio | l’autopsia conferma la tesi di omicidio?

ilnotiziangolo

: Stilista impiccata a #Milano, risultati shock dai nuovi accertamenti sulla salma di #CarlottaBenusiglio: ecco cosa… - VelvetMagIta : Stilista impiccata a #Milano, risultati shock dai nuovi accertamenti sulla salma di #CarlottaBenusiglio: ecco cosa… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) L’autopsia dipotrebbere i dubbi dei familiari riguardo al suo. La stilista è stata ritrovata infatti priva di vita a Milano in circostanze dubbiose, impiccata ad un albero di un parco cittadino. Le prime indiscrezioni susembrano puntare sul possibile: sul suo collo sarebbero state ritrovate delle microfratture non compatibili con ladel suicidio. Non è chiaro se tutto questo possa essere riconducibile all’ex fidanzato Marco Venturi., l’autopsia potrebbere i sospettiè stata uccisa: a gridarlo sono stati i familiari fin dal momento in cui il corpo della ragazza è stato ritrovato in un parco di Milano. Per la sorella della vittima in particolare il motivo del suo decesso era da ricercare in quella relazione travagliata che la vittima aveva da tempo ...