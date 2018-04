Canoa | qualificazioni YOG 2018 | Lucrezia Zironi è quinta nel K1 sprint e resta in corsa

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018) Si sono aperte oggi a Barcellona le gare di qualificazione dellaper gli Youth Olympic Games, che si svolgeranno a Buenos Aires dal 12 al 16 ottobre. La prima giornata, dedicata alle prove dalla velocità, regala subita buone notizie all’Italia conche ha chiuso al quinto posto nel K1. La gara odierna si è svolta su un percorso di 400 metri in modalità “testa a testa”.ha aperto subito bene superando la srilankese Ranatunga con l’ottimo tempo di 1:51.969 ed ha poi battuto per ben cinque secondi la rumena Manofu-Vucea, approdando così ai quarti di finale. Qui però è stata eliminata dall’ungherese Ujfalvi che ha realizzato un tempo di mezzo secondo migliore rispetto a quello dell’azzurra.ottiene così un quinto posto che fa ben sperare in chiave qualifica, ma per ottenere il pass olimpico dovrà chiudere nelle prime posizioni anche la gara slalom di ...