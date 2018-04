Canoa | qualificazioni YOG 2018 | a Barcellona quattro azzurrini tentano di strappare il

oasport

(Di giovedì 12 aprile 2018) Scattano oggi ale, per quanto riguarda la, agli YOG di Buenos Airescercheranno il pass per la rassegna giovanile a cinque cerchi. Si tratta di Elena Borghi, Lucrezia Zironi, Matteo Pistoni ed Alberto Moceo. Pistoni e Borghi saranno impegnati sia nel C1 che nel K1, mentre Moceo e Zironi si cimenteranno soltanto nel K1: come da regolamento, gli atleti si misureranno sia nella prova sprint che in quella slalom, decisione presa per favorire, almeno in giovane età, la multidisciplinarietà. Il programma prevede oggi e domani le qualifiche disprint, mentre sabato e domenica toccherà allaslalom. Oggi scenderanno in acqua gli atleti del C1 maschile e del K1 femminile, domani toccherà a coloro che saranno impegnati nel C1 femminile e nel K1 maschile. Stessa alternanza sabato e domenica per le prove di ...