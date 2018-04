Cannes - tripletta italiana : Garrone e Rohrwacher in gara - Golino al Certain Regard : tripletta italiana a Cannes. Dopo due edizioni in cui non c'erano nostri film in competizione, al 71mo Festival , 8-19 maggio, correranno per la Palma d'oro 'Dogman' di Matteo Garrone e 'Lazzaro ...