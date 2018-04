Cannes 2018 | in concorso anche Garrone e Rohrwacher

Festival di Cannes 2018/ Matteo Garrone e Alice Rohrwacher rilanciano l'Italia dopo il silenzio del 2017 : La nuova edizione del Festival di Cannes 2018 prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Festival di Cannes 2018 - il programma : Ci siamo! Ecco finalmente il programma della 71esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dall'8 al 19 maggio. L'Italia c'è: Matteo Garrone è in concorso con Dogman e Alice Rohrwacher con Lazzaro Felice mentre Valeria Golino è nella sezione Un Certain Regard con Euphoria. Tra i nomi più succosi della competizione, Jafar Panahi, Jean-Luc Godard, Jia Zhang-Ke, Kore-Eda Hirokazu e Spike Lee. Fuori concorso, è ...

Cannes 2018 : il poster ufficiale è un omaggio appassionato al cinema di Godard : Un bacio appassionato e coloratissimo per il manifesto della 71esima edizione del Festival di Cannes, rassegna che si terrà dall'8 al 19 maggio 2018. L'immagine è tratta dal film del 1965 Pierrot le fou (Il bandito delle 11) di Jean-Luc Godard, con protagonisti Jean-Paul Belmondo e Anna Karina.Il manifesto è ispirato all'opera di Georges Pierre (1927-2003), il grande fotografo di scena che ha immortalato le riprese di tanti ...

La nuova serie di Patrick Dempsey - La verità sul caso Harry Quebert - presentata a Cannes Series 2018 (foto) : Al Palais des Festivals di Cannes è stata presentata in anteprima la nuova serie di Patrick Dempsey, La verità sul caso Harry Quebert, che sarà trasmessa nei prossimi mesi negli Stati Uniti sul canale Epix. La miniserie con protagonista l'ex McDreamy di Grey's Anatomy ha debuttato sabato 7 aprile a Cannes series 2018, la prima edizione del Festival di Cannes tutto incentrato sulle serie tv, con dieci titoli in concorso provenienti da mezzo ...

Cannes 2018 : Netflix minaccia di ritirare cinque film dal festival : La faida tra Netflix e Cannes si fa sempre più ingombrante giorno dopo giorno. Vanity Fair ha riportato che il gigante dello streaming sta minacciando di ritirare cinque film dal festival dopo l'annuncio che solo i film che usciranno nelle sale cinematografiche francesi potranno competere nel Concorso Ufficiale. I cinque ...

Cannes 2018 - debutta in anteprima Solo A Star Wars Story - film diretto da Ron Howard : Sarà un'anteprima mondiale attesissima quella che porterà al Festival di Cannes 2018, in programma dall'8 al 19 maggio, l'atteso spin off della saga interstellare Star Wars creata nel 1977 da George ...

