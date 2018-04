Campionato Mondiale della Pizza | Acqu' e Sale di Sorrento fa il pieno di premi

F1 - Mondiale 2018 : alti e bassi tra qualifiche e gara - sarà un Campionato dipendente dalle gomme : Sono passati solamente due Gran Premi di questo Mondiale di Formula Uno 2018, ma sono già stati sufficienti per farci porre una domanda. Ci avviamo verso il campionato meno prevedibile degli ultimi anni? No, non stiamo parlando del duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton e su chi sia favorito, quanto per la disparità di livello che, soprattutto le loro monoposto, hanno messo in mostra tra Australia e Bahrein. Quando tutto sembrava già ...

In pieno svolgimento al Palacassa il Campionato Mondiale della Pizza : Sono 773 i concorrenti iscritti da tutto il mondo che si sfidano al Palacassa Un vero esercito di Pizzaioli e chef provenienti da tutto il mondo: Argentina, Austria, Australia, Belgio, Bangladesh, Brasile, Svizzera, Cile, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Irlanda, Israele, Giappone, Corea del Sud, Libano, Lussemburgo, Marocco, ...

Juventus - Allegri : 'Juve-Real evento mondiale - ma l'obiettivo è il Campionato. Con Bonucci ottimo rapporto'. Mandzukic non convocato : VINOVO , TO, - 'Il campionato rimane il primo obiettivo' dice Allegri alla vigilia di un Milan affrontato senza un briciolo di turnover. Troppo importante la sfida contro i rossoneri per pensare già ...

Nintendo ospiterà i tornei del Campionato Mondiale di Super Smash Bros. Invitational 2018 e Splatoon 2 all'E3 : L'11 e il 12 giugno a Los Angeles, un gruppo selezionato di giocatori si radunerà per giocare a Super Smash Bros., e alcuni team qualificati si sfideranno a Splatoon 2 per dar prova di un gameplay di altissimo livello durante un evento organizzato da Nintendo che vedrà come protagonisti i due giochi per Nintendo Switch. Il raduno vuole celebrare il divertimento per tutte le età e sottolineerà l'approccio unico al gioco competitivo di Nintendo. ...

Dal 12 al 18 marzo la 'settimana del pesto' - tra selfie - flash-mob - menù e il Campionato mondiale : ... i "pestimonial", e poi ancora menù a tema nei ristoranti, e il clou del campionato mondiale del pesto al mortaio che si terrà a Palazzo Ducale sabato 17, in diretta streaming su Facebook. La ...