Camorra | in Romania il tesoro del boss Zagaria

Camorra - investivano in Romania con soldi dei casalesi : 2 arresti : Camorra, investivano in Romania con soldi dei casalesi: 2 arresti Con il denaro del boss Michele Zagaria, due fratelli di 43 e 48 anni di Aversa avevano creato un patrimonio societario e immobiliare fatto di imprese, centri benessere e appartamenti. Per i due imprenditori l’accusa è di associazione a delinquere di stampo ...

Camorra. Arrestati due fratelli a Aversa e in Romania : Camorra. Arrestati due fratelli a Aversa e in Romania – A conclusioni di due anni di indagini, svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli in collaborazione con la polizia romena, personale operativo Dia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di due fratelli originari di Aversa. Si tratta di N. e G. I. (il primo residente in Romania, il secondo ad Aversa) imprenditori ritenuti ...