A seguito di indagini coordinate dalla Dda di Napoli,il Centro Operativo della Direzione investigativa antimafia (Dia) sta eseguendo l'arresto di 2ritenuti appartenenti al clan camorristico dei Casalesi,fazione Zagaria Gliti sono i fratelli Inquieto, uno residente ad Aversa(CE), l'altro in Romania. Associazione per delinquere di tipo mafioso, l'accusa. Individuato un imponente patrimonio societario e immobiliare in Romania. I 2 avrebbero avuto un ruolo strategico nella gestione della latitanza del boss Michele Zagaria.(Di giovedì 12 aprile 2018)