romadailynews

: News by Network PN: 'Strettoweb Camorra: investimenti dei Casalesi in Romania, arrestati 2 fratelli. ? Leggi l'… - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Strettoweb Camorra: investimenti dei Casalesi in Romania, arrestati 2 fratelli. ? Leggi l'… - romadailynews : Camorra. Arrestati due fratelli a Aversa e in Romania: Camorra. Arrestati due fratelli a… - Paesenews : Aversa – La Camorra investe in Romania, arrestati due imprenditori: favorirono anche la latitanza di Zagaria… -

(Di giovedì 12 aprile 2018)duee in– A conclusioni di due anni di indagini, svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli in collaborazione con la polizia romena, personale operativo Dia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di dueoriginari di. Si tratta di N. e G. I. (il primo residente in, il secondo ad) imprenditori ritenuti appartenenti al clan dei casalesi e, in particolare, alla fazione di Michele Zagaria. Gli– si legge in una nota – sono gravemente indiziati del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso. Le indagini su N. I., arrestato – attraverso il mandato di arresto europeo, con il supporto di Eurojust e del Servizio Interpol, in stretto contatto con il II reparto investigazioni e con il III reparto ...