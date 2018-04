ilfattoquotidiano

: Camorra, investivano in Romania con soldi dei casalesi: 2 arresti - SkyTG24 : Camorra, investivano in Romania con soldi dei casalesi: 2 arresti - Cascavel47 : Camorra, 2 arresti e centinaia di milioni sequestrati in Transilvania ai Casalesi. Colpito il patrimonio di Michele… - concentrazione : #camorra: pizzo a imprenditore, due arresti nel Casertano -

(Di giovedì 12 aprile 2018) I soldi deiin. I fratelli Giuseppe Inquieto e Nicola Inquieto, arrestati oggi dall’Antimafia di Napoli, avevano scelto la cittadina romena di Pitesti, a nord di Bucarest, per mettere in piedi un patrimonio imprenditoriale riconducibile al boss dellaMichele Zagaria. I due, infatti, sono fratelli di Vincenzo Inquieto, l’uomo che aiutò “Capastorta” nell’ultimo periodo della sua latitanza. L’operazione, denominata “” dagli investigatori della Dia, ha portato anche al sequestro di beni per un valore complessivo – e non definitivo – dididi euro. Come riporta Repubblica.it, sono finiti ai sigilli oltre 400 appartamenti, una società per azioni, centri benessere e diverse imprese edili. Un imponente patrimonio societario e immobiliare riconducibile a Nicola Inquieto, arrestato in ...