Cambridge Analytica | vestito blu e messaggio agli utenti | la tattica di Zuckerberg per

(Di giovedì 12 aprile 2018) Nelle ultime 48 ore il fondatore di Facebook, Mark, si è dovuto sottoporre alle domande dei senatori e dei deputati del Congresso degli Stati Uniti sullo scandalo dei dati sottratti illegalmente dalla società di consulenzaa danno di 87 milioni di. Nei giorni in cui la vicenda è esplosa, Facebook è crollato in borsa perdendo 80 miliardi di dollari. Da quandoè sceso in campo però – mettendoci la faccia e ammettendo gli errori, fra stress ed ironia – il titolo è ricominciato a salire (+4,5% durante la prima giornata, in crescita anche nelle ultime ore). Dal punto di vista della comunicazione il giovane fondatore del social network e la sua azienda se la stanno cavando bene. Creando empatia – oltre che ammettere di aver commesso degli errori – con frasi del tipo “ho creato Facebook in un dormitorio di Harvard” e ...