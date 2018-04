Cambia il bumper Mediaset Da lunedì 16 aprile nuovi loghi per canale 5 e TG5

superguidatv



(Di giovedì 12 aprile 2018) Grande novità per quanto riguarda5 e il restyling grafico: il logo della rete ammiraglia del Biscione e del TG5 presto subiranno un ritocchino “estetico” che sarà “operativo” da16, nuovo logo TG5 Ad anticipare l’operazione di rinnovo grafico, è stata la stessa, che recentemente ha mandato online il nuovo logo del telegiornale diretto da Clemente Mimum. La nuova grafica è apparsa nell’app del Notiziario di5 in attesa che venga vista anche in tv, da16. Il nuovo simbolo appare più snello ed essenziale, in piena armonia con la mode e le tendenze del momento che appaiono sempre più minimaliste ed asciutte. In primo piano sempre il numero cinque che appare assai più grintoso rispetto al contesto generale. Il direttore del TG5, ha poi spiegato che a breve anche lo studio del Telegiornale sarà rinnovato: avrà una scenografia più ...