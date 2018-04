Calciomercato Lecce | Torromino saluta | Pacilli in lista

Calciomercato Serie C - stravolti i valori delle rose : netto sorpasso del Lecce Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] quest'anno più che mai ha cambiato i valori delle rose del girone C. In alcuni casi ha innalzato il valore di vari club, in altri, gli stessi hanno dovuto cedere per fare cassa e magari risparmiare su contratti troppo onerosi e quindi si vedono ridotti il valore economico delle loro rose. Il sito transfermarkt.it, come sempre, tiene aggiornati i valori delle rose, squadra per squadra. Serie C, quali rose ...

Calciomercato Lecce - Selasi si presenta : «Arrivo in una squadra forte» : Lecce - "In questo momento sto bene fisicamente anche se negli ultimi mesi sono stato frenato da un problema all'adduttore" . Ransford Selasi si presenta così all'inizio della sua nuova avventura con ...

Calciomercato Lecce - martedì firma il trequartista : ecco le due mosse di Meluso : Il Lecce è pronto agli ultimi due affari di Calciomercato. A meno di clamorose sorprese, ci sarà un colpo in entrata e una cessione. Ma andiamo per gradi: il Lecce nell'ultima settimana ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Saraniti, il quale nella prima stagione ha giocato con la maglia della Virtus Francavilla, realizzando nove reti e arrivando al primo gradino della classifica marcatori della serie C. Il Lecce punta a trovare adesso il tanto ...

Lecce-Saraniti si chiude - ma non ora : le strane mosse del Calciomercato Video : Il #Lecce è vicino ad un affare a sorpresa nel #calciomercato di #Serie C, del quale si è parlato soltanto negli ultimi giorni: Andrea Saraniti. L'attaccante della Virtus Francavilla è stato to nei giorni scorsi dal Catania, ma poi la prepotente intromissione del Lecce nella trattativa ha fatto saltare tutto, facendo vacillare il club brindisino. Lecce-Saraniti: il colpo di calciomercato si fa, ma non ora Lo diciamo subito: Lecce e Virtus ...

Calciomercato Serie C - il Lecce vicino all'affare peggiore : spaccare la piazza : La gara con il Catania è ormai il passato ed ora si pensa al Calciomercato. Il Lecce di Liverani è pronto ad investire acquistando certamente un trequartista che serve tantissimo alla manovra di gioco del mister e non solo: resta probabile anche che arrivi qualche altra pedina (un attaccante di grande stazza?). Calciomercato, il trequartista del Lecce sarà Strambelli? La piazza non lo vuole Tutte le indicazioni portano in questa direzione: il ...