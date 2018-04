Calabria - uomo muore mentre guida un tir : Una terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Un uomo infatti è stato colto da un malore improvviso ed è morto mentre era alla guida del suo tir. Per fortuna l'uomo è riuscito ad accostare in tempo e chiamare i soccorsi anche se per lui non c'è stato nulla da fare. Non si tratta però dell'unica notizia di cronaca nera che è stata registrata in questi giorni in Calabria. Vediamo i dettagli della ...

Calabria : uomo preso a bastonate in testa - è grave : Una grave e terribile notizia giunge dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Crotone. Un uomo di settantuno anni avrebbe aggredito un pensionato con un bastone di circa ottanta centimetri causandogli lesioni e danni. Non si tratta però dell'unica grave notizia che viene registrata in questi giorni nel territorio calabrese. A Vibo Valentia, il 9 aprile, una donna è precipitata dalla finestra mentre stava lavando i vetri; ...

Sparatoria in Calabria : uomo ferisce un vicino e poi si spara Video : Una terribile notizia di cronaca [Video] è stata registrata qualche giorno fa nella regione Calabria ed esattamente nella provincia di Catanzaro. Si tratta di una sparatoria che è avvenuta il 2 aprile in pieno giorno a Guardavalle nel catanzarese: da quanto è emerso dai rilievi delle Forze dell'Ordine, un uomo ha sparato dal balcone della sua abitazione per poi puntarsi il fucile contro e ferirsi al torace. Per fortuna non si contano vittime. ...

Sparatoria in Calabria : uomo ferisce un vicino e poi si spara : Una terribile notizia di cronaca è stata registrata qualche giorno fa nella regione Calabria ed esattamente nella provincia di Catanzaro. Si tratta di una sparatoria che è avvenuta il 2 aprile in pieno giorno a Guardavalle nel catanzarese: da quanto è emerso dai rilievi delle Forze dell'Ordine, un uomo ha sparato dal balcone della sua abitazione per poi puntarsi il fucile contro e ferirsi al torace. Per fortuna non si contano vittime. Vediamo i ...

Ricettazione di diamanti - denunciato uomo a Reggio Calabria : Reggio Calabria - La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza nel corso dei loro servizi di repressione di reati che si verificano all'aeroporto legati, in particolare, al transito dei passeggeri. Nel ...

REGGIO Calabria DONNA UCCISA NELL'AUTO DELL'AMANTE/ Ultime notizie ferito l'uomo : era vicino alla 'ndrangheta : REGGIO CALABRIA, DONNA UCCISA NELL'AUTO DELL'AMANTE: i due si erano appartati vicino ad un torrente. l'uomo, Demetrio Logiudice, ha un passato di legami con i clan di 'ndrangheta.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:33:00 GMT)

Calabria : agguato - uomo raggiunto da colpi di pistola Video : Due fatti di cronaca nera sono avvenuti [Video] Calabria, nella provincia di Vibo Valentia. Ieri, 21 gennaio, un uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco, mentre nella notte è avvenuto un incendio in un appartamento. Si tratta di due terribili notizie di cronaca poiché in entrambi i casi la tragedia è stata sfiorata. Nel primo caso l'uomo infatti poteva morire in to ai colpi di arma da fuoco. Nella seconda notizia di cronaca invece la ...