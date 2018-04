ilfattoquotidiano

: “La signora spiega il suo stato d’animo”. Da Rotterdam, dove la Dea e il procuratore nazionale olandese lo hanno… - fattoquotidiano : “La signora spiega il suo stato d’animo”. Da Rotterdam, dove la Dea e il procuratore nazionale olandese lo hanno… - giuspalt : RT @RomaNews: Calabria, il procuratore Gratteri: “La ‘ndrangheta sta sul territorio, la politica si fa vedere solo 20 giorni prima del voto… - pobreloba : RT @fattoquotidiano: “La signora spiega il suo stato d’animo”. Da Rotterdam, dove la Dea e il procuratore nazionale olandese lo hanno… http… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) “La signora spiega il suo stato d’animo”. Da Rotterdam, dove la Dea e ilnazionale olandese lo hanno invitato all’International Drug Enforcement Conference (la conferenza internazionale antidroga), ildi Catanzaro Nicolanon ha nessuna intenzione di parlare dell’inchiesta sull’autobomba esplosa a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, dove è stato ucciso il quarantaduenne Matteo Vinci ed è stato ferito il padre Francesco, ancora ricoverato all’ospedale di Palermo. “Ci sono indagini in corso e non posso fare nessun commento sull’inchiesta che il mio ufficio sta coordinando per fare luce sull’attentato”. Il magistrato ha ascoltato le parole di Rosaria Scarpulla, la madre di Matteo Vinci che, intervistata poche ore dopo l’esplosione della Ford Fiesta, ha puntato il dito contro la famiglia di Rosaria Mancuso, parente dei boss di Limbadi, con la quale da ...