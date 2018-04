Cagliari Auto contro moto | muore il motociclista

Ford inaugura a Cagliari il nuovo autostore Autovamm : Ford rafforza la propria presenza in Sardegna e inaugura, a Cagliari, il nuovo FordStore Autovamm, introducendo la customer experience premium dell'Ovale Blu. Il punto di...

Cagliari - Romina partorisce il figlio in auto mentre va in ospedale : “Paura ed emozione” : Romina Argiolas, di Sadali, ha partorito nella sua auto, assistita dal compagno, mentre era sulla strada per andare in ospedale. All'Unione sarda ha raccontato la sua storia: "Ho capito che il tempo era poco. Il bambino voleva nascere, sentivo ormai la testa che usciva, e quindi ci siamo fermati al bivio di Nurri. Lì, sul sedile della macchina, è nato il nostro Francesco".Continua a leggere

Cagliari-Lazio 1-1 La Diretta Vantaggio di Pavoletti e autogol di Ceppitelli : Cagliari e Lazio si affrontano quest'oggi in Sardegna in un match di capitale importanza per entrambe le compagini: i sardi hanno bisogno di punti per rendere al più presto la salvezza...

Cagliari-Lazio 1-1 La Diretta Vantaggio di Pavoletti e autogol di Cippitelli : Cagliari e Lazio si affrontano quest'oggi in Sardegna in un match di capitale importanza per entrambe le compagini: i sardi hanno bisogno di punti per rendere al più presto la salvezza...

Diretta / Cagliari Lazio (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Radu rischia l'autogol : Diretta Cagliari Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti devono riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Juventus(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Morte Astori - oggi l'autopsia. Fiorentina e Cagliari ritirano la maglia numero 13 : #DA13 ?? pic.twitter.com/KXP6s8WFlG - ACF Fiorentina , @acfFiorentina, 6 marzo 2018 Intanto l'onda di commozione che ha travolto tutto il mondo del calcio non si arresta. Dopo le indiscrezioni che ...

Vento forte a Cagliari : palo dell’illuminazione cade su un’auto : A causa del forte Vento che sta spazzando il sud della Sardegna, un palo dell’illuminazione pubblica è caduto su un’auto in sosta nel pomeriggio a Cagliari. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Mameli: non sono state coinvolte persone o altre autovetture in transito. I pompieri hanno liberato la strada e messo in sicurezza l’area. L'articolo Vento forte a Cagliari: palo dell’illuminazione cade su un’auto ...

Cagliari - a fuoco auto della sindaca di Villacidro per la seconda volta. “Siamo lasciati soli” : L’auto della sindaca che per la seconda volte va in fiamme, con una ruota, la parte anteriore e il vano motore danneggiati. A meno di un anno dalla notte in cui la sua macchina venne incendiata il 27 maggio 2017, Marta Cabriolu, sindaca di Villacidro (Cagliari), denuncia un altro atto intimidatorio avvenuto domenica 11 febbraio intorno alle 22. Nella notte ignoti, forse usando la diavolina, hanno dato fuoco alla sua Ford ...

Cagliari - a fuoco auto della sindaca di Villacidro. “Adesso basta - i sindaci sono lasciati soli” : L’auto della sindaca che per la seconda volte va in fiamme, con una ruota, la parte anteriore e il vano motore danneggiati. A meno di un anno dalla notte in cui la sua macchina venne incendiata il 27 maggio 2017, Marta Cabriolu, sindaca di Villacidro (Cagliari), denuncia un altro atto intimidatorio avvenuto domenica 11 febbraio intorno alle 22. Nella notte ignoti, forse usando la diavolina, hanno dato fuoco alla sua Ford ...

Senza autorizzazioni - il Consiglio di Stato dà una mazzata al portocanale di Cagliari : L'intervento di Soprintendenza e Regione potrebbe non bastare: per "salvare" il porto canale di Cagliari dall'invalidità delle autorizzazioni paesaggistiche, riconosciuta dall'ultima sentenza del ...

Travolto da un'auto mentre attraversa la strada - grave 60enne a Cagliari - Sardiniapost.it : Un uomo di 60 anni è stato Travolto da un'auto ieri notte a Cagliari ed è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu. L'incidente è avvenuto in tarda serata nel quartiere Pirri. Una Ford ...

Incidente alle porte di Cagliari - coinvolte quattro auto : Anas comunica che sulla strada statale 195 Racc "Raccordo Via San Paolo", a Cagliari, il traffico è provvisoriamente bloccato per un Incidente avvenuto al km 1,000, in direzione SS195. Nel sinistro, ...