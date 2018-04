Burladies di Giovanni Cocco | dietro le quinte del burlesque tra atmosfere da

huffingtonpost

(Di giovedì 12 aprile 2018) Sul palcoda "Velluto Blu" e felliniane parate di stelle,il sipario calze a rete e champagne, paillettes e lustrini, donne in fermento dalle sembianze di animali fantastici, come quella che si piega in avanti a cercare qualcosa trasformandosi in un meraviglioso struzzo dalle piume viola ingabbiato in un camerino troppo stretto. Le foto di "" di(Sulmona, 1973), raccolte in un libro uscito a dicembre 2017, dal 13 aprile 2018 al 3 giugno in mostra ai Magazzini Fotografici di Napoli, ci accompagna nel misterioso mondo del, "show democratico" lo definisce l'autore, in cui le arti del teatro e della danza si uniscono a un erotismo che non si prende mai del tutto sul serio.Fiorito in Inghilterra nell''800, sbarcato a Broadway negli anni Venti, ilè tornato alla ribalta in Europa a inizi 2000, dopo aver attraversato ...